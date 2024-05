Vine Alex Chipciu la FCSB? Gigi Becali pune lucrurile la punct: „El e al nostru, cum sunt Chiricheș sau Pintilii”

Gigi Becali l-a pus pe Alex Chipciu pe lista de transferuri la FCSB, iar patronul „roș-albaștrilor” a vorbit despre situația fotbalistului de la U Cluj. Latifundiarul din Pipera îl primește cu brațele deschise pe fostul jucător al formației sale.

Alex Chipciu, la FCSB?! Gigi Becali pune lucrurile la punct: „El e al nostru, cum sunt Chiricheș sau Pintilii”

Alexandru Chipciu s-a remarcat la U Cluj, iar Gigi Becali îl dorește în preliminariile Champions League la FCSB. Patronul din SuperLiga a vorbit despre transferul fostului internațional român la sfârșitul sezonului din SuperLiga.

, ținând cont de performanțele care se leagă de numele lui la FCSB. Acesta a spus că fostul jucător al „roș-albaștrilor” se poate întoarce oricând în Capitală.

„Chipciu nu e problema mea. Mi-a zis Meme, i-am spus că îmi place de el, este jucător cu experiență și dacă poate să vină. Chipciu e jucătorul nostru, ne-a ajutat. Vine oricând, se întoarce la el acasă. Chiar dacă nu joacă e acolo cu noi, cum e Pintilii sau Chiricheș.

Orice jucător cu care am făcut performanțe poate să vină la FCSB și să ia câteva mii de euro salariu. Le-am spus și în comună la mine, cine nu are servici pentru că am copilărit cu părinți lor le dau un servici la FCSB sau în societățile mele, ia 1.000, 1.5000 de euro pe lună.

De prietenie pentru că am câștigat bani cu el în viața mea. Orice jucător cu care am câștigat bani are ușa deschisă la mine”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA. Show-ul este în direct pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Oficialii lui U Cluj, despre situația lui Alex Chipciu: „Încă n-am discutat”

Radu Constanțea a intrat la FANATIK SUPERLIGA după ce U Cluj a scăpat printre degete calificarea în cupele europene și . Președintele „șepcilor roșii” încă nu a vorbit cu mijlocașul polivalent despre un eventual transfer.

„N-am discutat despre această problemă cu Alex. Și el mai are contract un an de zile. Vom vedea dacă într-adevăr există vreo dorință din partea celor de la FCSB și dacă Alex va vrea să plece.

Nu am discutat cu el despre această situație. Nu mi-a transmis nimic deocamdată. În primul rând trebuie să ne transmită el dacă își dorește acest lucru. Să ne spună el dacă-și dorește asta. Daca nu, subiectul este închis.

Încă n-am discutat despre sezonul viitor, am vrut să terminăm sezonul ăsta. Ne vom întâlni azi, la ora 14:00, ca să vedem analiza staff-ului tehnic și pe cine ne bazăm sezonul viitor”, a spus Radu Constanțea.

Gigi Becali, DIALOG DE SENZATIE IN DIRECT cu Horia Ivanovici