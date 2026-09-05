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„Vine artileria!”. Gigi Becali a anunțat când debutează Denis Drăguș și Karlo Muhar la FCSB: „Veți plânge!”

Denis Drăguș este, alături de Karlo Muhar și Meriton Korenica, transferul verii la FCSB. Dacă ultimul a debutat cu Dinamo, primii doi mai au de așteptat puțin până când vor îmbrăca tricoul roș-albastru într-un meci oficial.
Flaviu Popa
06.09.2026 | 00:13
Vine artileria Gigi Becali a anuntat cand debuteaza Denis Dragus si Karlo Muhar la FCSB Veti plange
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Gigi Becali știe când va debuta Denis Drăguș la FCSB
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Patronul Gigi Becali a dezvăluit că singurul motiv pentru care Drăguș nu a debutat momentan e lipsa pregătirii fizice. Fotbalistul nu a mai fost în planurile antrenorului de la Trabzonspor de luni bune, astfel că are nevoie de câteva antrenamente pentru a se pune la punct cu forma fizică.

Când vor debuta Denis Drăguș și Karlo Muhar? Gigi Becali a oferit această informație în direct

La croatul Karlo Muhar situația e diferită. Fotbalistul și-a reziliat unilateral contractul cu CFR Cluj pentru că nu a fost plătit, însă FIFA i-ar fi dat acceptul să plece doar în străinătate. Patronul celor de la FCSB a anunțat, însă, că întreaga telenovelă s-a încheiat și lucrurile au fost reglate „cu CFR Cluj”.

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Acum, întrebarea naturală de pe buzele tuturor fanilor e când vor debuta cei doi? Ei bine, Gigi Becali a oferit și acest răspuns, în direct la Digisport. „Drăguș o să intre în primul meci, jumătate de oră în următorul meci. Muhar 20 de minute, când avem cu Ploiești”, a declarat Gigi Becali.

Denis Drăguș a asistat din lojă, alături de soția Vanessa, la meciul cu Dinamo. La final de partidă a anunțat că a stabilit deja împreună cu staff-ul când va debuta la FCSB.  „A fost un meci de luptă, cu multe întreruperi VAR. Am stabilit împreună cu staff-ul când voi putea debuta”, a declarat Drăguș.

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Gigi Becali le transmite dușmanilor să nu se mai bucure de răul FCSB, pentru că „vine artileria”

În altă ordine de idei, Gigi Becali și-a amenințat „dușmanii” să nu se bucure de această înfrângere, pentru că Muhar și Drăguș vor fi „artileria”. Nu știe dacă va mai veni, în schimb, la echipă Jovo Lukic. „Am făcut ofertă de 2 milioane, n-am primit răspuns. Aștept să mă sună ei, ce să le fac eu. 

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Cei ce vă bucurați acum vă bucurați degeaba, pentru că veți plânge. De ce nu dați verdictul că a fost roșu clar? Vine artileria”, a declarat Becali. Denis Drăguș va avea un salariu de 1 milion de euro pe an la FCSB, dar și așteptările vor fi uriașe pentru atacantul naționalei României.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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