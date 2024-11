Vine Drăguș la Rapid? Mitică Dragomir știe care va fi viitorul fotbalistului dorit de Șumudică: ”Să-mi arate contractul!”

Tehnicianul giuleștenilor a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că , cu care a colaborat excelent în perioada petrecută la Gaziantep.

Mitică Dragomir nu crede în transferul lui Drăguș la Rapid

În cea mai recentă ediție a , Dumitru Dragomir s-a arătat sceptic în privința unui transfer al lui Denis Drăguș la Rapid și a explicat motivele pentru care această mutare este imposibil de realizat.

”(n.r. – Îl va convinge Șumudică pe Drăguș să vină la Rapid?) Nu. Drăguș nu vine, stă pe bani mulți acolo. Ăștia nu mai vin, sunt învățați pe bani mulți, sunt învățați de la 50.000 de euro pe lună în sus. Aici nu-ți dă nimeni peste 30.000.

(n.r. – Am auzit că la Rapid, băieții ăștia doi N’Jie și Boupendza au undeva la 800.000 pe an). Nu are nimeni 800.000, nici la Steaua (n.r. – FCSB) nu are nimeni. Peste 30.000 nu are nimeni nici la Rapid.

Nu cred, să-mi arate mie contractul. Sunt bani mulți 70.000 pe lună. Am avut pe timpul meu, când eram eu președinte. Avea Porumboiu vreo 4-5, avea Dinamo vreo 7 cu 80.000-100.000 pe lună”, a declarat Dragomir, la ”Profețiile lui Mitică”.

Turcii vor să scape de Drăguș în iarnă

Denis Drăguș nu a reușit să impresioneze după transferul din vară la Trabzonspor și în 16 meciuri jucate a marcat un gol și a dat o pasă decisivă. Singura sa reușită în tricoul turcilor a venit într-o partidă din Europa League.

În aceste condiții, presa din Turcia a anunțat că sunt , o decizie definitivă urmând a se lua după încheierea primei părți a campionatului.

Președintele clubului Rapid, Viorel Moldovan, a explicat la FANATIK SUPERLIGA că l-ar vedea pe Drăguș revenind în România și consideră că .

În ciuda faptului că l-a vrut pe internaționalul român în vară la FCSB, Gigi Becali a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că după ce a auzit că Rapid a intrat pe fir.

Mitică nu crede că Rapid îl poate lua pe Drăguș