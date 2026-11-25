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Iarna își intră serios în drepturi în România, iar fotbalul se pregătește pentru o perioadă complicată! Meteorologii anunță o schimbare radicală a vremii, cu ninsori, viscol și temperaturi în scădere. Vestea vine într-un moment în care SuperLiga are deja mari probleme cu starea terenurilor. După închiderea Arenei Naționale, alte stadioane ar putea avea de suferit din cauza vremii.

România, lovită de un val de vreme severă! De când încep ninsorile și frigul

Vremea se schimbă radical în România! Începând de duminică seară, 22 noiembrie, de la ora 22:00, precipitațiile se vor extinde în aproape toată țara. La munte și în nordul Moldovei sunt așteptate ninsori, în timp ce în Maramureș și Transilvania ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. La altitudini mari, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 de centimetri. Nici zonele mai joase nu vor scăpa complet de ninsoare, iar în centrul și nordul țării s-ar putea depune un strat de până la 6 centimetri.

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Frigul va pune stăpânire pe România începând de luni, 23 noiembrie! Temperaturile vor scădea puternic în nordul țării, iar de marți, 24 noiembrie, răcirea se va resimți și în sud. Meteorologii au emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu pentru mai multe regiuni, în special pentru zonele montane. Vântul va sufla cu putere, iar la altitudini mari rafalele ar putea depăși 100 km/h. Episodul de vreme severă este așteptat să continue cel puțin până marți seară.

Fotbalul românesc, lovit de iarnă! Meteorologii anunță vreme severă. Meciurile care pot fi afectate

Schimbarea vremii vine într-un moment deloc potrivit pentru fotbalul românesc. SuperLiga are un program încărcat, iar echipele se pregătesc să joace în condiții tot mai dificile. Etapa a 17-a începe vineri, 27 noiembrie, cu Universitatea Cluj – Sepsi și Petrolul – FC Argeș. Sâmbătă sunt programate FC Voluntari – CFR Cluj, Corvinul – Farul și FCSB – Csikszereda. Duminică, Rapid primește vizita lui FC Botoșani, iar Oțelul joacă împotriva celor de la UTA. Etapa se încheie luni, 30 noiembrie, cu duelul dintre Universitatea Craiova și Dinamo.

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Nici începutul lunii decembrie nu le oferă prea mult răgaz fotbaliștilor. Pe 2 decembrie este programată ultima etapă din faza grupelor Cupei României, iar câteva zile mai târziu se reia campionatul. Farul – FCSB, CFR Cluj – Rapid și Petrolul – Universitatea Craiova sunt printre confruntările care se vor disputa în prima săptămână din decembrie. Temperaturile scăzute și precipitațiile ar putea transforma unele terenuri în adevărate provocări pentru jucători, mai ales în cazul stadioanelor care nu dispun de sisteme performante de încălzire și drenaj.

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Gazoanele, din nou în pericol! Arena Națională a cedat deja, iar Dinamo a fost trimisă la Slobozia

cel mai mare stadion al țării, a fost închisă temporar din cauza stării deplorabile a gazonului. Suprafața de joc s-a deteriorat la numai două luni de la montare, iar problemele au devenit evidente la meciurile FCSB – Corvinul și România – Polonia. Administratorii au decis să suspende activitatea până la începutul lunii decembrie, pentru a încerca să refacă terenul.

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Dinamo a fost una dintre echipele afectate direct de această decizi , la peste 100 de kilometri de București. Autoritățile au pus degradarea gazonului inclusiv pe seama ploilor abundente, a umidității și a temperaturilor scăzute. Iar vremea anunțată pentru următoarele zile nu face decât să sporească îngrijorările. Cu ninsori, lapoviță și frig în mai multe regiuni, cluburile din SuperLiga ar putea avea din nou bătăi de cap cu suprafețele de joc.