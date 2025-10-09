Vine, în sfârșit, Andrei Rațiu în locul lui Jules Kounde la Barcelona? Un cotidian de top din Spania a făcut anunțul: „Are șanse foarte mari”

Andrei Rațiu este într-o formă de zile mari la Rayo Vallecano, iar acest lucru nu se poate spune și despre Jules Kounde, la Barcelona. Spaniolii de la Mundo Deportivo sunt siguri că fundașul dreapta internațional român s-ar putea transfera, în sfârșit, la echipa catalană.

Se mai transferă Andrei Rațiu la Barcelona? Ce a spus Mundo Deportivo despre ultimele meciuri ale internaționalului român

Încă din iarna sezonului trecut, Deși s-a vorbit despre Barcelona, Atletico Madrid, AS Roma sau Bayer Leverkusen, „Sonic” a rămas la Rayo Vallecano.

Rațiu era deținut de formația din Vallecas doar în proporție de 50%, așa că fosta echipă a lui Rațiu. În acest moment, fotbalistul aparține integral clubului Rayo Vallecano.

„Fundașul lateral român extrem de rapid, una dintre cele mai mari revelații ale sezonului trecut – a ajuns chiar și în echipa anului din LaLiga – și-a etalat din nou aripile după câteva luni dificile. O pasă decisivă și performanța sa defensivă solidă (cinci dueluri câștigate, patru degajări, patru tackling-uri și două interceptări) l-au transformat în MVP-ul meciului, conform „ WhoScored ”, confirmând renașterea unui jucător foarte apreciat ca un viitor transfer la echipa FC Barcelona”, au notat cei de la după victoria lui Rayo cu 1-0 contra lui Real Socieda.

Care a fost cea mai mare ofertă primită de Andrei Rațiu

Andrei Rațiu a fost inclus în echipa sezonului trecut de La Liga, iar acest lucru a atras atenția mai multor cluburi importante în ultima perioadă de mercato, însă faptul că nu este un fotbalist atât de tânăr le-a făcut să nu arunce cu banii pentru lateralul român.

Aceeași sursă citată anterior informează că Rayo Vallecano a avut oferte din Spania, Germania și Anglia, cea mai mare venind de la Wolves. Britanicii, care se află într-o situație dificilă în Premier League, au ofertat 18 milioane pentru transferul lui Rațiu, însă spaniolii nici nu au vrut să audă de despărțirea de jucător fără să-i fie plătită clauza de reziliere.

Care este clauza de reziliere a lui Andrei Rațiu

Andrei Rațiu a devenit un fotbalist extrem de curtat după Campionatul European din 2024. Înainte de turneul final din Germania, fundașul dreapta era rezervă la Rayo Vallecano, însă odată cu performanța sa alături de echipa națională a României, situația s-a schimbat.

El a devenit titular incontestabil pentru formația din Vallecas, iar jucătorul ce îl ținea pe bancă mai prinde minute doar în Cupa Spaniei. În momentul în care au observat că Rațiu poate aduce bani buni în club, Rayo a făcut toate demersurile pentru a-l achiziționa integral și i-au pus o clauză mare, dar infimă pentru un club puternic, de 25 de milioane de euro.