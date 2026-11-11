Sport

Vine Mirel Rădoi la U Cluj în locul italianului Bergodi? Radu Constantea a oferit un prim răspuns

Mihai Dragomir
11.11.2026 | 18:00
Vine Mirel Radoi la U Cluj in locul italianului Bergodi Radu Constantea a oferit un prim raspuns
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U Cluj e clară în privința antrenorului echipei. Foto: Colaj FANATIK.
U Cluj a încheiat turul campionatului regulat pe loc de play-off, iar conducerea a vorbit despre viitorul lui Cristiano Bergodi pe banca tehnică. Cum a comentat președintele Radu Constantea posibilitatea venirii lui Mirel Rădoi.
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U Cluj aspiră din nou la play-off în acest sezon. Ardelenii au avut un tur de campionat bun, pe care l-au finalizat pe poziția a 5-a, cu 26 de puncte. Președintele Radu Constantea a transmis că echipa va continua sub comanda italianului Cristiano Bergodi. Oficialul „Șepcilor Roșii” a spus că Mirel Rădoi, dar și oricare alt antrenor ce va veni la un moment dat la echipă, se vor adapta imediat datorită mediului și libertății oferite de conducere.

U Cluj continuă cu Cristiano Bergodi

U Cluj a încheiat turul din acest sezon pe locul 5, după 0-0 în deplasare cu Csikszereda, meci în urma căruia Cristiano Bergodi a atins borna de 300 de partide în primul eșalon din România și a transmis ce probleme a avut echipa lui. Radu Constantea a vorbit despre situația antrenorului italian. Președintele ardelenilor a mărturisit că cele două părți au avut o discuție amplă despre cum vede fiecare pașii următori la club și că nu s-a pus problema ca Bergodi să fie înlocuit. Am avut o discuție lungă cu Cristiano, fiecare și-a expus viziunea, nu s-a pus niciodată problema să ne gândim să renunțăm la el, nu am avut nicio discuție cu vreun alt antrenor. Noi i-am prezentat cum vedem noi situația echipei. Chiar din perspectiva și a stabilității financiare și asta e un obiectiv principal pentru mine, s-ar putea să fim percepuți poate mai conservatori în anumite decizii legate de transferuri.

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După sezoane foarte bune, poate e normal ca un antrenor să se aștepte să se investească foarte mulți bani. Noi, neavând un investitor în spate, mergem pe varianta mai sigură, întotdeauna încercăm să avem un surplus la venituri decât la cheltuieli. Principalul obiectiv în acest proiect este stabilitatea financiară și, dacă va veni un grup de finanțatori să preia această echipă, să se uite în sensul pozitiv la tot ce înseamnă bilanț și balanță și să fie un argument în plus de convingere de a prelua echipa”, a spus Radu Constantea, conform GSP.

Conducerea lui U Cluj a spus totul despre varianta Mirel Rădoi

FANATIK anunța în exclusivitate pe 16 septembrie că Mirel Rădoi este văzut de U Cluj drept o soluție de top pentru banca echipei, în eventualitatea unei rupturi de Cristiano Bergodi. Tehnicianul român a rămas liber de angajament după ruptura de turcii de la Gaziantep în startul acestui sezon. Radu Constantea a spus că nu se gândește momentan la un asemenea scenariu, dar a susținut că oricine va veni ulterior în locul italianului se va adapta extrem de ușor la U Cluj.

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„(n.r. despre o eventuală venire a lui Mirel Rădoi la U Cluj) Nu mă gândesc la această situație, avem un antrenor, suntem mulțumiți de Cristiano. Cred că suntem un club în care orice antrenor s-ar plia. Suntem un club în care antrenorul are întotdeauna libertatea totală în ce înseamnă alcătuirea primului 11, alcătuirea lotului împreună cu departamentul sportiv. Cred că suntem un club în care orice antrenor poate să lucreze foarte bine și să se adapteze foarte repede”, a mai spus Radu Constantea, conform sursei citate.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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