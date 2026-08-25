Sport

„Vine noul Hagi!” Extaz în Turcia după transferul românului din SuperLiga

Turcii sunt în extaz după ce Iustin Doicaru a fost cedat la Rizespor de Farul Constanța pentru 1,5 milioane de euro. „Perla” Farului este comparată cu marele Gheorghe Hagi, extrem de iubit în Turcia.
Flaviu Popa
25.08.2026 | 14:26
Vine noul Hagi Extaz in Turcia dupa transferul romanului din SuperLiga
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Iustin Doicaru pleacă din Superliga și semnează cu Rizespor pe 5 ani
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Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Doicaru a plecat în Turcia pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna un contract pe 5 ani. Va fi coleg cu Valentin Mihăilă la Rizespor. Turcii vor plăti 1,5 milioane de euro, cu toate că acționarul Farului, Ciprian Marica, visa la 5 milioane.

Turcii vor plăti 1,5 milioane de euro celor de la Farul Constanța pentru Iustin Doicaru

Atacantul de 19 ani a marcat trei goluri şi a dat o pasă de gol în 6 meciuri disputate în actuala stagiune. Iată ce spunea Ciprian Marica, tot în EXCLUSIVITATE la FANATIK SUPERLIGA despre acest transfer de răsunet pentru gruparea de pe malul mării.

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„Din păcate nu putem să îl ţinem mai mult. Nu suntem atât de puternici încât să îl păstrăm şi să aşteptăm o sumă mai mare. A arătat calităţi pe care le au atacanţii care se transferă pe 5 sau 7 milioane de euro. Juniorii din Academie aveau nevoie de o confirmare că încă suntem pe drumul cel bun”, a spus Ciprian Marica.

Cel care a anunțat în EXCLUSIVITATE acest transfer a fost jurnalistul Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA: „Iustin Doicaru a fost vândut la Rizespor pentru 1,5 milioane de euro plus 15% pentru Farul Constanţa dintr-un viitor transfer. Atacantul talentat al Farului a fost vândut în Turcia, o informaţie exclusivă marca FANATIK”.

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Doicaru este considerat „Noul Hagi” de jurnaliștii turci, după ce a semnat cu Rizespor pe 5 ani

Ajuns în Turcia, Doicaru a fost primit ca o adevărată vedetă. Deja jurnaliștii locali l-au supranumit „Noul Hagi”. „Çaykur Rizespor, care își continuă campania de transferuri din această vară, a ajuns la un deznodământ fericit în negocierile pentru Iustin Doicaru, considerat unul dintre cei mai promițători tineri jucători ai fotbalului românesc. Tânăra vedetă a celor de la FCV Farul Constanța s-a transferat la formația de la Marea Neagră.

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Hotărâtă să construiască o echipă pentru viitor, Çaykur Rizespor l-a adus în lot pe Iustin Doicaru, una dintre noile „bijuterii” ale fotbalului românesc. Clubul turc a ajuns la un acord în toate privințele cu tânărul jucător ofensiv de la FCV Farul Constanța, care, datorită stilului său de joc, a fost comparat cu Gheorghe Hagi și supranumit „Noul Hagi”, arată presa turcă.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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