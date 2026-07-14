Vine salvarea pentru echipele cu probleme din SuperLiga! Câți bani primesc pe 15 iulie

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Așteptarea suporterilor se apropie de sfârșit, în condițiile în care SuperLiga se reia în weekend-ul 18-19 iulie. Cluburile au încercat în pauza competițională să își formeze un lot competitiv pentru a-și îndeplini obiectivele. Totuși, există anumite formații cu probleme, însă acestea au primit o veste bună.

Câți bani primesc cluburile din SuperLiga pe 15 iulie

Din nefericire, în ultimii ani, majoritatea formațiilor din SuperLiga s-au bazat fie pe alocarea de bani de la autoritățile locale, fie pe sumele primite de la deținătorii drepturilor de televizare pentru a putea rămâne pe prima scenă a fotbalului românesc. Sezonul 2026/2027 nu va face excepție de la această regulă.

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Cum startul campionatului bate la ușă, cluburile au primit o veste excelentă. Mai exact, prima tranșă din drepturile TV va intra pe data de 15 iulie, cu doar câteva zile înainte de startul sezonului. eAD va oferi câte 700.000 de euro fiecărui club care participă în primul eșalon al fotbalului românesc.

Ce formații au nevoie ca de aer de banii din drepturile TV

Poate la prima vedere suma de 700.000 de euro nu este uriașă, însă poate face diferența pentru cluburile cu probleme de ordin financiar. În această situație se află Petrolul Ploiești, Oțelul Galați și Echipele vizate pot aduce doar jucători fără angajament.

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Rămâne de văzut cum va evolua situația, însă cu siguranță că microbiștii nu își doresc ca vreun club din SuperLiga să nu poată duce sezonul la bun sfârșit din cauza datoriilor. În trecut au existat astfel de exemple, și Academica Clinceni, două formații care au fost obligate să evolueze cu juniorii în ultimele etape.