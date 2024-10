Vine Stanciu la FCSB? Gigi Becali a spus tot. „Am vorbit cu Meme. Credeți că eu sunt nebun?”

Gigi Becali a negat posibilitatea revenirii lui Nicolae Stanciu (31 de ani) la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a clarificat situația căpitanului naționalei României în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gigi Becali neagă o revenire a lui Nicolae Stanciu la FCSB

Becali a explicat că Mihai Stoica l-a contactat pe Stanciu. Liderul tricolorilor mai are contractul valabil cu Damac din Arabia Saudită până în vară. În plus, finanțatorul campioanei României nu crede că Nicolae Stanciu nu va avea în continuare oferte avantajoase din afara țării.

Latifundiarul a susținut că nu este dispus să îi achite fostului său jucător un salariu de peste un milion de euro anual. Chiar dacă l-a lăudat pentru calitățile sale fotbalistice, Becali nu vrea să facă o investiție mult peste nivelul Ligii 1.

”Nu e, mă, Horia, a vorbit Meme cu el. În primul rând, băiatul are contract până în vară. După aceea poți să discuți ceva. Dar eu zic că Stanciu joacă prea bine, e prea bun fotbalist. Adică, eu cred că se va mai duce un an, doi prin alte părți. Pe mine presa m-a întrebat.

Nu cred că are două milioane de euro salariu. Cred că are un milion, un milion și ceva. Pei, nu îți dau nici ăia, Horia, două milioane. Un milion cred că are, un milion două sute. De ce să dau un milion, pei, sunt nebun? Dacă sunt nebun dau, dar eu nu sunt!”, a declarat Gigi Becali la emisiunea .

Nicolae Stanciu a vorbit deschis despre întoarcerea la FCSB

Recent, Nicolae Stanciu a fost cel care a spus că, dacă și-ar dori să se întoarcă în țară, . Singura condiție ar fi ca gruparea patronată de Gigi Becali să îl vrea, la rândul ei, pe mijlocașul ofensiv.

Stanciu a afirmat despre fosta sa formație că este echipa sa de suflet, însă a precizat că nu se gândește încă la o revenire în România. Așa cum a presupus și Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.RO, liderul naționalei urmărește o ofertă avantajoasă din punct de vedere financiar în afara României.

Un jucător emblematic pentru roș-albaștri

Din 2013 până în 2016, Nicolae Stanciu a avut realizări excelente la FCSB atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. În perioada menționată a strâns 136 de meciuri oficiale, 33 de goluri și 24 de pase decisive.

Stanciu a câștigat, de asemenea, cu FCSB două ediții de Liga 1 (2014 și 2015), una de Cupa României (2015), două de Cupa Ligii (2015 și 2016) și una de Supercupa României (2013). Anderlecht a plătit pentru serviciile sale, în 2016, 9,7 milioane de euro.

