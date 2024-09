“Vine tare pe turnantă”. Dumitru Dragomir anunță marea surpriză de la alegerile prezidenţiale

Mitică Dragomir a analizat în stilul caracteristic alegerile prezidențiale din acest an, anunțând cine ar fi fost candidatul care avea șanse ”să spulbere tot în cale”. Mai mult, Mitică Dragomir a pomenit un nume surpriză care ar putea să schimbe tot în alegeri.

Dumitru Dragomir anunță marea surpriză de la alegerile prezidenţiale

Cât despre șansele Elenei Lasconi, Mitică Dragomir nu crede că liderul USR va putea să convingă electoratul că merită să fie președinte. ”Lasconi are șanse?”, i-a ridicat mingea la fileu Horia Ivanovici moderatorul emisiunii MAX PROFEȚIILE lui MITICĂ.

Oracolul FANATIK nu crede, din păcate pentru electoratul USR, că idolul lor politic va putea să facă ceva relevant. ”Nu, e o doamnă inteligentă, cu sânge în instalație, dar nu poate, nu are anvergura necesară. Nu are partid Am fost la partid de 26% în Parlament, l-au nimicit”, a declarat Mitică Dragomir.

Surprinzător pentru unii, Mitică Dragomir a vorbit despre un candidat surpriză care ar putea schimba soarta alegerilor: Dan Diaconescu. ”Apropo, Diaconescu vine pe turnantă puternic. Mai are puțin, cinci luni, își face niște treburi pe Tik Tok, mă râdeam astăzi, s-a apucat de cântat.

M-a băgat pe mine. Cum m-a făcut și pe mine artist, am deschis telefonul am început să cânt, eu care habar n-am să cânt. Cântam așa de frumos, ca Dolănescu. Eu, habar nu am? Mă făcuse inteligența artificială, băi n-auzi ca Dolănescu cântam, dar cu vocea mea, ai mai pomenit așa ceva?

Vine pe turnantă, e omul dracului. Nu neapărat că-i rupe pe toți. Nu va fi băgat la zdup, Iohannis nu bagă la zdup. De ani de zile ce-i face Ponta și nici nu-l bagă în seamă”, a explicat Mitică Dragomir în direct la MAX PROFEȚIILE lui Mitică.

Nicușor Dan ar fi putut să câștige fără probleme alegerile, dacă era lăsat

, atunci când a fost întrebat care e candidatul care ar fi avut șanse reale să ajungă președinte, dar nu a ajuns pe liste. Nicușor Dan ar fi fost asul din mâneca dreptei, crede Dragomir.

”L-am urmărit pe Nicușor Dan aseară la televizor, i-a pus unu o întrebare. Cum credeți dumneavoastră sau așa ceva, că un primar de la un oraș de 30.000 de locuitori poate să conducă România. Nicușor, foarte diplomat, a dat un răspuns lung, dar nu la obiect. A evitat să răspundă, e greu.

Dacă-l puneau pe Nicușor pe liste, eu n-am fost niciodată cu el, ne-am și contrat. Nicușor la această oră ia cele mai multe voturi dintre toți. Dacă-l punea pe Nicușor, îi spulbera pe toți, ca la primărie. Lumea e ciudată la vot. Unii semnalizează stânga și fac dreapta. Doamna Lasconi să aibă grijă de partid”, a explicat Mitică Dragomir.

