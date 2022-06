A venit vara şi poţi să te pregăteşti de concediu cu un câştig de 40.000 de lei la pariuri

Ţi-am pregătit un bilet curajos cu nouă pronosticuri atent alese. Câştigul potenţial nu e deloc de neglijat, cu peste 40.000 de lei la o miză de doar 101 lei. Iar dacă e “verde”, concediul din vara asta va fi de neuitat.

Fă-ţi planuri de concediu cu 40.000 de lei câştigaţi la pariuri

Toate meciurile de pe bilet se dispută în etapa a treia de Liga Naţiunilor. Le-am aranjat în ordine cronologică, începând cu Azerbaidjan – Slovacia şi încheind cu… Nouă alegeri, sperăm inspirate, şi un bonus important pot transforma cei 101 lei investiţi într-un câştig fabulos de peste 40.000 de lei.

În cazul nostru, se ridică la aproape 6.700 de lei. Dar acesta creşte progresiv cu numărul de partide pe care le joci. Şi poate ajunge să-ţi dubleze sau chiar tripleze câştigurile, dacă mergi pe mai multe selecţii.

După cum aminteam, am început biletul cu partida dintre Azerbaidjan şi Slovacia, de vineri (10 iunie 2022), de la ora 19:00. După două etape, gazdele au un singur punct, dar nu au marcat niciodată. Ambele jocuri au fost în deplasare, 0-2 în Kazahstan şi 0-0 cu Belarus, pe teren neutru, la Novi Sad.

De partea cealaltă, Slovacia a câştigat primul joc, 1-o contra bieloruşilor (tot la Novi Sad). În schimb, a pierdut, surprizător, 0-1 contra kazahilor, pe teren propriu. Oaspeţii au deja un deyavantaj de 3 puncte faţă de liderul grupei şi nu-şi mai permit paşit greşiti. Valoarea e de partea lor, dar la Baku s-au mai văzut surprize. Am ales “X2 şi sub 2,5 goluri”, la cotă 1,90, un pronostic sigur, spunem noi.

Finalistele ultimului Mondial, ultimele în grupa lor

Tot vineri, dar de la 21:45, încep meciurile tari, din divizia A. Austria – Franţa şi Danemarca – Croaţia se joacă în grupa 1A. Primele două runde au produs rezultate destul de neaşteptate. Austria a învins în Croaţia cu 3-0, pentru a pierde al doilea meci, 1-2 acasă cu Danemarca. Franţa, campioană mondială en-titre, are un singur punct, după ce a pierdut, de asemenea, 1-2 acasă cu Danemarca, dar a scos remiza în Croaţia, 1-1.

Aşadar, Danemarca e lider cu maxim de puncte, în timp ce finalistele ultimului Mondial se află pe ultimele două poziţii. Am ales acelaşi pronostic la ambele partide, “ambele marchează”, întrucât se anunţă partide intense. La Austria – Franţa, cota e de 1,90, în timp ce în cazul Danemarcei şi Croaţiei urcă la 1,95.

Ultimul meci al zilei de vineri este cel dintre Albania şi Israel, în grupa 2, divizia B. E grupa din care ar fi trebuit să facă parte şi Rusia, dar naţionala moscovită a fost exclusă de UEFA. Astfel că echipele care se vor înfrunta în meciul selectat de noi se luptă cu Islanda pentru promovarea în divizia A. Până acum, atât Albania, cât şi Israel au jucat contra nordicilor, înregistrând remize. Fără ruşi, grupa e echilibrată şi se va juca până la final.

În istoria directelor dintre Albania şi Israel nu s-a înregistrat niciun egal, scorul fiind de 3-1 la victorii pentru oaspeţii de acum, dar ultimul succes aparţine albanezilor. Toate directele au fost recente, în preliminariile pentru CM 2018 şi în Liga Naţiunilor din 2018 şi niciodată nu au marcat ambele echipe. Statistica ar putea fi dată peste cap de duelul de vineri şi, de aceea, am încercat să jucăm la siguranţă, cu “1x şi sub 3,5 goluri”, care are o cotă de 1,75.

Am profitat şi de . Şi tu poţi să beneficiezi pe biletele tale, iar câştigurile îţi vor creşte substanţial. Nu puţine au fost în perioada recentă.

Reeditarea finalei Euro 2021 aduce o cotă de 2,05

Anglia şi Italia şi-au disputat finala Euro 2021 pe stadionul Wembley. Sâmbătă, de la 21:45, se vor întâlni la Wolverhampton. După primele două jocuri din grupa 3, divizia A, “squadra azzurra” e lider neînvins, după 1-1 cu Germania şi 2-1 contra Ungariei. Anglia, în schimb, are un singur punct după dispute împotriva aceloraşi adversari, 1-1 cu Germania, dar 0-1 în Ungaria.

În aceste condiţii, Kane şi compania au nevoie de victorie acasă, dar calitatea jocului prestat nu le dă mari speranţe. Cu maghiarii n-au reuşit să înscrie, iar pe nemţi i-au egalat dintr-un penalty în minutul 88. Italia n-a fost condusă până acum, dar defensiva a cedat de fiecare dată. Anticipăm un meci disputat, cu goluri de ambele părţi (cotă 2,05).

Celelalte două naţionale din grupa 3 se înfruntă la Budapesta. Valoarea e de partea nemţilor, dar Mannschaft-ul nu a părut să trateze Liga Naţiunilor cu adevărat serios. Nici la precedentele ediţii nu a forţat prea mult. Iar de partea cealaltă, maghiarii vor să demonstreze că nu se află degeaba în elita competiţiei. I-au învins pe englezi, au marcat (de fapt, au profitat de un autogol) cu Italia. Nu ne-ar mira deloc dacă ar reuşi să deblocheze tabela şi cu Germania. Un gol al Ungariei e cotat la 1,95.

Turcia are meci uşor. Două dueluri capitale în grupa României

Turcia evoluează în divizia C, iar asta înseamnă că are adversari mai mult decât facili. În grupa 1, e lider cu punctaj maxim şi golaveraj 10-0, după victoriile cu Insulele Feroe (4-0) şi Lituania (6-0). Principala contracandidată este Luxemburg, de asemenea cu punctaj maxim, 2-0 cu Lituania şi 1-0 cu Feroe. Practic, sâmbătă, se joacă derby-ul grupei, iar turcii sunt mari favoriţi. Pariem pe victoria lor şi între două şi patru goluri în meci (cotă 2,10).

Închidem biletul cu partidele din grupa României. Mai întâi, Muntenegru şi Bosnia, 3, respectiv 4, puncte după primele două etape, se întâlnesc la Podgorica. Până acum, cele două s-au mai întâlnit doar în amicale şi ambele dueluri s-au terminat 0-0. Şi, cum nici în celelalte meciuri din grupă nu s-a marcat prea mult, anticipăm un nou joc sărac în reuşite. Bosnia are prima şansă la victorie şi poate evita înfrângerea în ţara vecină. “X2 şi sub 3,5 goluri” are cota 1,72.

În final, am luat meciul României cu Finlanda, pe stadionul Giuleşti. , pierzând ambele meciuri din grupă, fără să înscrie. , selecţioner care nu a găsit victoria în cele 4 meciuri de la instalarea sa. La casele de pariuri, românii au prima şansă, dar nordicii formează o echipă solidă, în creştere în ultima perioadă. La ultimul meci oficial contra Finlandei, Hoban a egalat în prelungiri (1-1) şi a trimis România la Euro 2016, ultimul turneu final. Atunci, ne-am chinuit cu Pukki şi compania, având un lot mai bun. De data aceasta, deşi ne-am dori un succes al “tricolorilor”, mizăm pe “X2 şi sub 3,5 goluri”, la cotă 1,95.

Cele nouă selecţii au adus o cotă totală de 346,86, dar cu , în valoare de aproape 6,700 de lei, câştigul potenţial pe biletul nostru a trecut de 40.000 de lei. Un profit frumos, care ne-ar putea asigura un concediu mai mult decât plăcut.