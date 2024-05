Vinerea Mare 2024. Este păcat mare să faci așa ceva în această zi sfântă

Creștiii ortodocși sărbătoresc în data de 3 mai Vinerea Mare. Este penultima zi din postul Paștelui 2024, care se va încheia sâmbătă, pe data de 4 mai, după 40 de zile de abstinență de la alimentele de dulce.

Ce semnificație are Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor

Vinerea Mare mai este denumită în popor și Vinerea Patimilor, Vinerea Neagră, Vinerea Paștilor sau Vinerea Seacă. Toate acestea deoarece este ultima vineri de dinainte de Paști, și mulți credincioși țin post negru chiar 24 de ore.

Cele care nu postesc 24 de ore încearcă să nu mănânce nimic până spre după-amiază sau până spre seară. Postul negru este asociat cu doliul pentru Mântuitor, care a acceptat să fie sacrificat pentru iertarea păcatelor oamenilor.

Tot în Vinerea Mare, la biserică are loc ultima slujbă de denie și se cântă Prohodul Domnului, un cântec despre viața Mântuitorului, de la naștere, până la răstignire. De asemenea, se respectă obiceiul trecerii pe sub aer, adică pe sub o masă, considerată mormântul fiului Lui Dumnezeu.

Tradiții și superstiții în Vinerea Mare

? Ele diferă de la o regiune la alta din țara noastră. În diferite sate din Transilvania, de exemplu, oamenii se trezesc de dimineață, chiar înainte de răsăritul Soarelui și aleargă prin rouă, crezând că așa vor fi sănătoși tot anul.

În alte părți se dă de pomană în memoria celor trecuți în neființă sau se aprinde o lumânare pentru liniștea sufletului lor. Se spune că acesta se întoarce acasă în Vinerea Mare. Alți creștini dau cu tămâie prin împrejurul casei, cu scopul de a îndepărta relele.

Ce n-ai voie să faci în a cincea zi din Săptămâna Patimilor

Sunt mai multe lucruri pe care nu ar trebui să le faci în a cincea zi din Săptămâna Patimilor. Pe lângă postire, află că urzicile și oțetul sunt de evitat, chiar dacă nu sunt de frupt. Asta deoarece urzicile sunt plantele cu care Mântuitorul a fost bătut, în timp ce își căra crucea către Dealul Golgota, iar oțetul i-a fost dat să bea, dintr-un burete, când El a cerut apă în timp ce avea mâinile și picioarele bătute în cuie, pe cruce.

Totodată, nu este bine să faci treburi gospodărești foarte mari, precum aratul pământului, curățenie generală a casei, construcția unei case, cultivarea unor legume sau a unor plante, săparea grădinii sau spălatul rufelor.

Tot ceea ce se va semăna în Vinerea Mare se spune că nu va rodi. Așadar, vei avea o recoltă săracă la jumătatea verii sau în toamnă, perioadele când cele puse în pământ iau ”naștere”. De asemenea, nu se sacrifică animale și nu se vopsesc ouăle, fiindcă sunt asociate cu sacrificarea lui Iisus Hristos și sângele vărsat de El. Nu în ultimul rând, evită să fii ranchiunos, să blestemi, să bârfești sau să te cerți. Fă cât mai multă rugăciune.