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Vini jr. a egalat un record la Cupa Mondială. Ce șanse sunt ca acesta să reziste

Brazilia s-a împiedicat la debutul la Cupa Mondială, obținând doar o remiză din confruntarea cu echipa Marocului, semi-finalistă la Campionatul Mondial din 2022
Catalin Oprea
14.06.2026 | 08:22
Vini jr a egalat un record la Cupa Mondiala Ce sanse sunt ca acesta sa reziste
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Vini jr. a fost omul meciului Brazilia – Maroc 1-1, la care au asistat 80.663 de spectatori. El a egalat, în minutul 32, după ce marocanii au înscris primii prin Saibari, în minutul 21, al partidei de la New York.

Vini jr. a punctat și pentru Real Madrid

Fotbalistul brazilian a reușit să puncteze nu doar pentru Brazilia, ci și pentru Real Madrid. Cu acest gol, spaniolii au egalat Bayern Munchen în topul echipelor care au dat cei mai mulți marcatori în istoria Cupei Mondiale, ambele echipe find acum la borna 79.

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Totuți, șansele ca Realul să țină pasul cu Bayern sunt destul de mici. Nemții au 18 fotbaliști la Cupa Mondială, între care și golgheterul absolut al sezonului, Harry Kane (Anglia), în vreme ce Real are doar 10 fotbaliști la turneul final, cu Mbappe (Franța) vârf de lance.

Echipa cu cei mai mulți fotbaliști la Cupa Mondială este Manchester City, cu 19 jucători prezenți la competiție. Pe locul doi sunt Arsenal și PSG, finalistele Ligii Campionilor, cu 16 jucători, iar pe locul trei FC Barcelona, cu 15 fotbaliști.

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Brazilianul are zece goluri în 50 de meciuri

Meciul de azi noapte a fost unul special pentru Vini jr. El a bifat selecția cu numărul 50 și al zecelea gol la națională, cu doar o lună înainte să împlinească 26 de ani. El a debutat la prima reprezentativă când avea 19 ani.

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În grupa Braziliei, Scoția a învins Haiti cu 1-0 și conduce în clasament. Etapa viitoare programează partidele Brazilia – Haiti  și Scoția – Maroc (19 iunie). Pe 26 iunie sunt ultimele meciuri: Brazilia – Scoția și Maroc – Haiti.

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Astăzi intră în competiție naționala Germaniei, care va întâlni exotica formație a statului Curacao. Tot dumincă joacă și naționala Țărilor de Jos, contra Japoniei. Programul meciurilor de suminică și luni:

Duminică, 14 iunie

ora 20:00: Germania – Curacao (grupa E)

ora 23:00: Țările de Jos – Japonia (grupa F)

Luni, 15 iunie

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ora 2:00: Coasta de Fildeș – Ecuador (grupa E)

ora 5:00: Suedia – Tunisia (grupa F)

ora 19:00: Spania – Capul Verde (grupa H)

ora 22:00: Belgia – Egipt (grupa G)

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