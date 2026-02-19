Vinicius contra tribunelor. Istoria abuzurilor rasiale suferite de brazilianul de la Real Madrid: poveste cu lacrimi și condamnări la închisoare

ADVERTISEMENT

Vinicius Jr., superstarul celor de la Real Madrid, a fost implicat într-un nou moment controversat. Jucătorul brazilian a înscris unicul gol al grupării de pe Bernabéu în duelul cu Benfica din Champions League. Imediat după reușită, acesta a intrat într-un schimb de replici cu Gianluca Prestianni, argentinianul care joacă la echipa lusitană, pe care l-a acuzat că l-a abuzat rasial.

Vinicius Jr. s-a confruntat cu rasismul încă din primii săi ani în fotbalul european

Vinicius Junior a venit în Europa în 2018, la doar 18 ani, transferat de la Flamengo la Real Madrid. Era prezentat drept un fenomen. În doar câțiva ani, însă, pe lângă trofee și goluri fabuloase, a devenit și simbolul unei lupte dureroase, cea împotriva rasismului din tribunele europene.

În perioada 2021-2022, pe măsură ce devenea tot mai important pentru Real Madrid, atacurile au devenit din ce în ce mai frecvente. La meciuri din La Liga, mai ales în deplasare, camerele au surprins suporteri imitând sunete de maimuță sau strigând expresii rasiste.

La acel moment, reacțiile oficiale au fost timide. Cluburile gazdă au negat gravitatea faptelor. Liga a promis investigații. Rareori s-au aplicat sancțiuni serioase. Vinicius a fost adesea acuzat că ar fi căutat conflicte cu adversarii de pe teren și cu suporterii din tribune, deși, evident, brazilianul era victima în această situație.

Brazilianul de la Real Madrid a fost jignit de suporterii lui Atletico. Cum a reacționat Vinicius

În septembrie 2022, înaintea derby-ului cu Atlético Madrid, un suporter a fost filmat scandând în fața stadionului: „Vinícius, ești o maimuță!”. Clipul a devenit viral. În aceeași perioadă, un oficial al clubului rival sugerase public că brazilianul „ar trebui să înceteze să mai danseze” după goluri. Declarația a fost percepută ca o încercare de a-l stigmatiza pe sud-american.

🚨 ¡RACISMO EN EL METROPOLITANO! 🤬 La afición del Atlético de Madrid canta "Vinicius eres un mono" en las inmediaciones del estadio. ¡Intolerable! — madridistaReal (@RMadridistaReal)

Reacția lui Vinicius a fost clară: „Voi continua să dansez. Este bucuria mea”. Real Madrid a transmis un comunicat dur. Federația spaniolă a deschis o anchetă. Dar fenomenul nu s-a oprit. În total, de când a ajuns în Europa, Vini a fost implicat în nu mai puțin de 20 de incidente în care a fost abuzat rasial.

Probleme serioase pentru Vinicius într-un meci cu Valencia. Ce au făcut suporterii de pe Mestalla

Cea mai gravă situație a avut loc în mai 2023, pe stadionul Mestalla, în meciul Valencia – Real Madrid. În minutul 70, Vinicius a arătat spre tribune și a indicat persoane care strigau scandări cu caracter rasist. Meciul a fost întrerupt. Arbitrul a activat protocolul anti-rasism. Pe stadion s-au auzit scandări colective. Jucătorul a fost vizibil afectat. La final, a fost eliminat după un conflict pe teren.

Pues va a ser que no era culpa de Vinicius, si no que la afición del Valencia es RACISTA y ya. Y no son solo 2/3 tontos, son cientos. — Gonzalo Márquez 🪄 (@GxldeMagisco22)

După partidă, Vinicius a scris pe rețelele sociale: „La Liga aparține rasismului. Nu este prima dată, nici a doua, nici a treia. Rasismul este normal în Spania”. Mesajul a avut un impact uriaș. Presa internațională a preluat cazul. FIFA și UEFA au condamnat incidentul. Autoritățile spaniole au identificat și ulterior au condamnat penal mai mulți suporteri implicați.

În ianuarie 2023, înaintea unui alt derby madrilen, o păpușă gonflabilă îmbrăcată cu tricoul lui Vinicius a fost atârnată de un pod din Madrid. Lângă ea era un banner cu mesajul „Madrid urăște Real”. Imaginea a șocat Europa. Parchetul a deschis dosar penal. Patru persoane au fost arestate ulterior.

„Vreau doar să joc fotbal”: mărturia care a cutremurat lumea fotbalului

Cazul lui Vinicius a devenit un simbol. UEFA a reiterat campaniile „No to Racism”. Cluburile mari din Europa și-au arătat solidaritatea. Jucători precum Kylian Mbappé sau Neymar i-au transmis mesaje publice de susținere.

🗣️ Vinícius: "Lo único que quiero es jugar al fútbol y que las personas negras no sufran." Se hace la víctima ??? 1- SI, no le creo

2- Doblemente Si — El Pelado De La TV (@peladodelatv)

În martie 2024, înaintea unui meci amical al naționalei Braziliei în Europa, Vinicius Junior a apărut la conferința de presă și a izbucnit în lacrimi. Un jurnalist l-a întrebat cum rezistă psihic după atâtea episoade, iar fotbalistul a răspuns cu lacrimi în ochi: „Vreau doar să joc fotbal. Vreau doar să joc. Dar devine tot mai greu”.

„Vinícius Jr. a fost ținta a 20 de acte de rasism, direct sau indirect, de la sosirea sa în Europa, în 2018. Unul dintre aceste cazuri s-a soldat cu o decizie istorică: trei suporteri ai Valenciei au fost condamnați la opt luni de închisoare și au primit interdicție de a mai intra pe stadioane timp de doi ani”, scriu cei de la

Ce s-a întâmplat, de fapt, în Benfica – Real Madrid

Imediat după ce a înscris un gol superb în partida cu Benfica din Champions League, brazilianul a mers la colțul terenului pentru a sărbători. Dansul său latino, pe care în trecut îl făceau și alți fotbaliști precum Ronaldinho sau Neymar, a fost considerat de suporterii de pe Da Luz drept unul ostentativ.

VINICIUS LOVES TO PROVOKE BUT WHEN HE IS PROVOKED, HE CRIES.💨🫵🏻 — Szczesny (@WojcichSzczesny)

Vinicius a mers la arbitru și l-a reclamat pe adversarul său, acuzându-l de abuz rasial, și nu a vrut să continue meciul. Până la urmă, după o discuție cu José Mourinho, acesta a continuat partida, însă la fiecare atingere de balon a fost huiduit de suporterii portughezi.