Sport

Vinicius, criză de nervi după ce a fost schimbat în Real Madrid – Barcelona: „Eu!?”

Scene incredibile în El Clasico! Vinicius, scos din minți de decizia lui Xabi Alonso. Ce a făcut atacantul brazilian după ce a fost scos de pe teren în Real Madrid - Barceona.
Alex Bodnariu
26.10.2025 | 19:12
Vinicius criza de nervi dupa ce a fost schimbat in Real Madrid Barcelona Eu
Vinicius s-a enervat pe Xabi Alonso în Real Madrid - Barcelona. De la ce a pornit totul
A fost spectacol total în El Clasico. Real Madrid a făcut un meci bun în fața propriilor fani. Partida nu a fost una lipsită de controverse. Vinicius a fost scos de pe teren în partea a doua și a plecat furios la vestiare.

Situație tensionată la Madrid! Vinicius, scos din minți de Xabi Alonso

Vinicius nu a făcut un meci excelent pe Santiago Bernabeu. Atacantul brazilian al celor de la Real Madrid a pierdut majoritatea duelurilor și nu a contribuit la cele două goluri înscrise de echipa sa. În plus, nu a ajutat aproape deloc defensiva.

În minutul 72, Xabi Alonso, antrenorul celor de la Real Madrid, a decis să îl scoată pe Vinicius de pe teren pentru a-i face loc lui Rodrygo, în speranța de a avea mai multă prospețime pe faza de contraatac, întrucât catalanii controlau jocul la mijlocul terenului.

Vinicius nu a dat mâna cu Xabi Alonso după ce a fost scos de pe teren în Real Madrid – Barcelona

Lui Vinicius nu i-a venit însă să creadă că este înlocuit. Pe transmisiunea partidei s-a văzut cum superstarul brazilian a rămas șocat de schimbare și a rostit ironic expresia „Eu!?”. Până la urmă, el a părăsit terenul, iar Rodrygo i-a luat locul. Vezi aici video.

Doar că Vinicius nu l-a salutat pe antrenorul său, Xabi Alonso, în momentul în care a părăsit suprafața de joc. Ba mai mult, fotbalistul nici nu a mers pe banca de rezerve, ci s-a dus vizibil nervos direct la vestiare, pentru a urmări restul jocului. După câteva minute, a revenit și s-a așezat lângă Lunin, care a încercat să îl consoleze.

În vară s-a vorbit despre o ruptură între Vinicius și conducerea celor de la Real Madrid. Brazilianul a fost curtat de câteva echipe din vestul Europei, dar și din Golf, însă a decis să rămână cel puțin până în iarnă pe Santiago Bernabeu.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
