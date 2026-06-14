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Vinicius, gest controversat la pauza meciului cu Maroc: „FIFA te va amenda”

Vinicius a dezvăluit factorul decisiv în debutul ratat al Braziliei de la CM 2026. Vezi pe FANATIK despre ce este vorba și care a fost gestul controversat al fotbalistului din pauza meciului cu Maroc.
Dragos Petrescu
14.06.2026 | 19:01
Vinicius gest controversat la pauza meciului cu Maroc FIFA te va amenda
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Vinicius a dat vina pe căldură pentru startul ratat al Braziliei la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Brazilia a remizat în meciul de debut la Campionatul Mondial din 2026, 1-1 cu prima reprezentativă din Maroc. Vinicius a marcat unicul gol al trupei lui Carlo Ancelotti, care, conform declarațiilor superstarului de la Real Madrid, a suferit extrem de mult din cauza căldurii și a terenului de pe MetLife Stadium. Acesta a oferit și un moment controversat în pauza meciului, atunci când a refuzat să dea interviu.

Vinicius a dat vina pe condițiile meteo după Brazilia – Maroc 1-1, la CM 2026!

Deși a marcat un gol superb și a fost ales „MVP”-ul partidei, Vinicius s-a arătat extrem de nemulțumit la finalul duelului cu Maroc, dat fiind faptul că „Selecao” nu a izbutit să câștige cele trei puncte. Superstarul lui Real Madrid i-a lăudat pe adversari, afirmând despre „Leii din Atlas” că sunt „o echipă foarte puternică, care poate bate pe oricine”. De asemenea, acesta a declarat că principalul motiv pentru care Brazilia nu a prestat un joc mai bun a fost reprezentat de condițiile meteo extreme.

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E căldură mare aici, iar terenul se usucă foarte repede. Ne este foarte greu să jucăm în asemenea condiții. Nu ne găsim ritmul și asta nu ne ajută, pentru că noi vrem să jucăm, să mutăm mingea dintr-un capăt în altul al terenului, dar gazonul îngreunează lucrurile. Va trebui să ne adaptăm, pentru că eu cred că așa va fi pe tot parcursul Cupei Mondiale. Vom evolua, vom câștiga meciuri”, a declarat jucătorul lui Real Madrid. „Pot să fac mult mai bine. Am marcat, dar nu eram la 100%, pot face și mai bine din punct de vedere tehnic”, a mai precizat acesta.

Vinicius a refuzat să dea interviu în pauza meciului cu Brazilia – Maroc, de la CM 2026!

Fotbalistul brazilian a fost implicat și într-un moment controversat. La pauza duelului de pe MetLife Stadium, acesta a fost abordat pentru un interviu, eveniment care se practică în ultima vreme în mai multe competiții importante din Europa și nu numai, iar bineînțeles că cei de la FIFA au introdus-o și la Campionatul Mondial. Chiar și așa, Vinicius nu a dorit să vorbească, un lucru care este împotriva regulamentului.

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Reporterul i-a semnalat acest lucru lui Vinicius, spunându-i brazilianului: „Vei fi amendat de FIFA pentru asta”. Amenințarea nu l-a speriat însă pe jucătorul lui Real Madrid, care a răspuns în stilul său caracteristic: „Da, da, foarte bine. Vom plăti amenda, dar nu vom da niciun interviu”. Rămâne de văzut în continuare dacă Vinicius va fi penalizat, iar dacă da, în ce va consta această penalizare. Până în momentul de față, FIFA nu a luat nicio decizie.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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