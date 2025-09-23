Vinicius Junior a răbufnit: ședință de urgență la Real Madrid! Xabi Alonso a reacționat

Vinicius Junior (25 de ani), și l-a convocat de urgență pe agentul său pentru a discuta cu șefii echipei blanco.

Vinicius Junior și-a sunat agentul și i-a băgat în ședință pe șefii lui Real Madrid

Sud-americanul nu mai este vioara întâi, asta după ce Kylian Mbappe a avut evoluții din ce în ce mai bune de la sosirea pe Santiago Bernabeu. Din cauza acestui fapt, brazilianul a devenit un fotbalist care, în anumite meciuri, este ori înlocuit, ori pe banca de rezerve. Cunoscut pentru caracterul său, de multe ori vulcanic, fotbalistul nu a mai rezistat și și-a sunat agentul, căruia i-a trasat o sarcină clară: să intre la discuții cu șefii lui Real Madrid pe seama situației în care se află.

Zis și făcut, iar Frederico Pena a mers la Valdebebas, unde au fost discuții aprinse timp de cel puțin două ore, după cum relatează ziariștii spanioli de la . Tensiunea a fost evidentă și exemplificată și de comportamentul impresarului, care nu a dorit să spună vreun cuvânt când a ieșit de la discuții. Contextul este cu atât mai interesant cu cât negocierile pentru un nou contract, care ar fi trebuit finalizate încă din vară, au stagnat.

La pândă stau cluburile din zona arabă, despre care s-a scris că ar fi dispuse să-l transfere pe Vinicius Junior pentru o sumă ce ar fi la nivelul sutelor de milioane de euro. Venitul său – unul record – s-ar învârti în jurul sumei de 1 miliard de euro pentru următorii 5 ani, asta dacă mutarea s-ar realiza. Atacantul a fost, până la sosirea lui Mbappe, cel mai bun jucător al lui Real Madrid, fiind foarte aproape să câștige și Balonul de Aur – cursă pe care a terminat-o însă pe locul 2, în spatele lui Rodri, de la Manchester City.

Xabi Alonso, despre nemulțumirea lui Vinicius Junior

Situația lui Vinicius și ședința de urgență organizată la Madrid a produs și o reacție , tehnicianul echipei. Acesta a declarat că este mulțumit cu modul în care se pregătește fotbalistul său și i-a adus aminte că sezonul este unul lung, în care vor fi destule meciuri pentru a-și arăta calitățile. Trupa de pe Santiago Bernabeu urmează să joace marți, în etapa intermediară din Spania, contra celor de la Levante, în deplasare.

„Sunt foarte fericit să-l am pe Vinicius în echipă, asta e clar. Trebuie să continue să muncească la fel de mult ca până acum, sezonul e de abia la început. Am fost jucător, știu sentimentul când ești înlocuit. Repet, însă, sunt foarte fericit cu Vinicius”, a spus Xabi Alonso.