Vinicius Junior, reacție devastatoare după scandalul de la Benfica – Real Madrid 0-1: „Rasiștii sunt lași. E necesar să iau atitudine”

ADVERTISEMENT

Fotbalistul lui Real Madrid, Vinicius Junior, a oferit o primă reacție cu privire pe care l-a avut pe gazon,, de la Benfica, și a dezvăluit ce i-ar fi zis jucătorul argentinian.

Ce spune Vinicius despre scandalul de la partida dintre Benfica și Real Madrid

Vinicius Junior a rupt tăcerea după meciul dintre Benfica și Real Madrid și a dezvăluit ce s-a întâmplat exact după ce a marcat singurul gol al confruntării din Portugalia. Sud-americanul îl critică dur pe adversarul său, Gianluca Prestianni, cel care l-ar fi insultat într-un mod rasist.

ADVERTISEMENT

„Rasiștii sunt, mai presus de toate, lași. Au nevoie să își pună tricoul la gură ca să arate cât de slabi sunt. Dar tot ei se bucură de protecția celor care, teoretic, au obligația de a-i pedepsi. Nimic din ce s-a întâmplat azi nu e ceva nou pentru mine sau familia mea. Am luat cartonaș galben pentru că am sărbătorit un gol. Nici acum nu înțeleg de ce.

Una peste alta, a fost un protocol executat prost și care nu a ajutat cu nimic. Nu îmi place să fiu pus în situații de genul ăsta, cu atât mai puțin după o mare victorie, când titlurile de presă ar trebui să fie despre Real Madrid, dar este necesar să iau atitudine”, a spus Vinicius Junior la finalul partidei.

ADVERTISEMENT

De unde a pornit scandalul dintre Gianluca Prestianni și Vinicius Junior

Meciul dintre Benfica și Real Madrid, din play-off-ul Champions League, a fost decis de un gol excepțional înscris de Vinicius Junior, în urma unei faze individuale de toată frumusețea, încheiată cu un șut în vinclu, la colțul lung, după un contraatac. La câteva secunde după singurul gol al confruntării, jucătorul brazilian a mers la colțul terenului pentru a sărbători reușita, iar de acolo a pornit scandalul.

ADVERTISEMENT

Otamendi s-a dus la adversarul său și i-a spus să termine cu sărbătoarea pentru că îi provoacă pe suporteri, iar în conflict a intrat și Gianluca Prestianni. Acesta din urmă l-ar fi jignit într-un mod rasist pe Vinicius, cel care i-a spus arbitrului și astfel meciul a fost întrerupt timp de 10 minute. Spiritele s-au calmat și partida a fost reluată în cele din urmă, fără alte incidente până la final.