Vinicius Junior, ultimatum pentru Florentino Perez! E gata să plece de la Real Madrid și să meargă un alt gigant al Europei

ADVERTISEMENT

de pe Santiago Bernabeu nu pare că a influențat foarte mult negocierile dintre Vinicius Junior și Florentino Perez pentru prelungirea actualului contract pe care brazilianul îl are.

Negocierile cu Vinicius Junior continuă la Real Madrid. Atacantul încă nu a semnat prelungirea contractului

Venirea lui Kylian Mbappe la Real Madrid l-a făcut pe Vinicius Junior să fie mai puțin în prim-plan, asta pentru că francezul a fost la cel mai ridicat nivel și a înscris aproape un gol pe meci. Totuși, sud-americanul rămâne unul dintre cei mai buni jucători ai lumii și acesta își dorește să fie plătit pe măsura valorii sale.

ADVERTISEMENT

Brazilianul se află de mai multe luni în negocieri cu șefii lui Real Madrid, iar un motiv pentru care nu ar fi semnat prelungirea contractului ar fi fost legat de neînțelegerile pe care le-a avut cu Xabi Alonso, cel care l-a lăsat de multe ori pe banca de rezerve în acest sezon sau chiar l-a schimbat pe parcursul meciurilor și l-a făcut pe sud-american să fie nemulțumit de statutul său în echipă.

PSG îl vrea pe Vinicius Junior. Cine insistă pentru transferul starului de la Real Madrid

Contractul lui Vinicius Junior expiră în vara anului 2027 și asta înseamnă că la finalul actualului sezon el intră în ultimul an al înțelegerii sale. Din cauza acestui motiv, pentru a ști ce se întâmplă cu viitorul său, se pare că atacantul le-a spus conducătorilor lui Real Madrid că dacă nu ajunge la un consens până în aprilie, atunci nu va mai continua să negocieze și va căuta să se transfere la altă echipă.

ADVERTISEMENT

Conform , se pare că PSG stă la pândă și este gata să-i satisfacă pretențiile financiare lui Vinicius Junior, care ar dori un venit anual de 30 de milioane de euro. De altfel, președintele formației franceze, Nasser Al-Khelaifi este un mare fan al jucătorului și ar fi încântat să-l poată aduce pe Parc des Princes. Desigur, dacă mutarea s-ar realiza în vară, atunci PSG ar trebui să plătească o sumă de transfer ce nu ar fi deloc mică, la nivelul zecilor de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Ce a spus noul antrenor al lui Real Madrid despre Vinicius Junior

Noul antrenor al lui Real Madrid, interimarul Alvaro Arbeloa, a ținut să vorbească public despre aprecierea pe care o are , asta după ce recent brazilianul a fost huiduit de suporterii madrileni la un meci jucat de „galactici” pe teren propriu.

„Vinicius Junior a scris istorie pentru Real Madrid. A ajutat la câștigarea a două trofee de Champions League. Are nevoie de susținerea suporterilor pentru a arăta cea mai bună versiune a sa”, a declarat Alvaro Arbeloa.