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Dorind să uite cât mai repede de perioada petrecută sub comanda lui Xabi Alonso la Real Madrid, Vinicius Junior a atras din nou atenția asupra relației tensionate cu fostul său antrenor. Brazilianul a apreciat o postare cu scorul dezastrului suferit de Chelsea, echipa pregătită acum de tehnicianul spaniol: . Gestul a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, mai ales în contextul conflictului pe care cei doi l-au avut pe Santiago Bernabeu.

Vinicius Junior, gest cu subînțeles după dezastrul lui Xabi Alonso la Chelsea!

La scurt timp după înfrângerea usturătoare a londonezilor, Vinicius Junior a apreciat o postare de pe Instagram a celor de la 433 care evidenția rezultatul de pe Stamford Bridge. Imaginea scorului, 1-4, a fost suficientă pentru ca gestul brazilianului să fie interpretat de numeroși suporteri drept o ironie la adresa fostului său antrenor.

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Reacția a venit într-un moment extrem de complicat pentru Xabi Alonso, care traversează o perioadă dificilă pe banca lui Chelsea. Echipa sa a fost zdrobită de Leeds, iar înfrângerea a amplificat presiunea asupra tehnicianului spaniol. De asemenea, „like”-ul lui Vinicius a readus imediat în discuție tensiunile dintre cei doi de la Real Madrid.

🚨📲 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Vinicius Júnior was quick to like a scoreline post after Xabi Alonso’s Chelsea held 4 to Leeds United tonight. 👀🇧🇷 https://t.co/EuTnSTKt0H — 𝗧𝗠 (@TMfutbal)

Conflictul dintre Vinicius și Xabi Alonso de la Real Madrid

Relația dintre cei doi s-a deteriorat în perioada în care Alonso a antrenat-o pe . Cel mai tensionat moment a avut loc la El Clasico din octombrie 2025, când Vinicius a fost înlocuit, a protestat vehement și a plecat direct spre vestiare. Brazilianul a fost nemulțumit de decizia tehnicianului, iar episodul a devenit unul dintre simbolurile rupturii dintre antrenor și o parte a vestiarului blanco.

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Ulterior, Vinicius a vorbit deschis despre perioada respectivă și a recunoscut că nu a reușit să se conecteze cu metodele lui Alonso. „A fost un moment dificil, pentru că jucam multe meciuri, dar aveam puține minute”, a explicat brazilianul. Relația rece dintre cei doi a fost relatată pe larg și de publicații precum The Athletic și Cadena SER și reprezintă unul dintre principalele motive pentru care spaniolul și-a încheiat prematur mandatul pe banca tehnică a „galacticilor”.

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Chelsea, în cădere liberă în Premier League după umilința cu Leeds! Locul ocupat de echipa lui Xabi Alonso

Chelsea a suferit o înfrângere dureroasă pe Stamford Bridge, scor 1-4, în fața lui Leeds United. Emmanuel Emegha a deschis scorul pentru gazde în minutul 25, însă Noah Okafor a egalat rapid. După pauză, Dominic Calvert-Lewin a transformat un penalty, Okafor a reușit dubla, iar Brenden Aaronson a stabilit scorul final în prelungiri.

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Eșecul a coborât formația lui Xabi Alonso pe locul 8 în Premier League, cu 16 puncte după 11 etape. Chelsea a ajuns la cinci înfrângeri în campionat și a pierdut de trei ori în ultimele patru partide. De cealaltă parte, Leeds a urcat pe poziția a șasea, cu 17 puncte, după prima victorie obținută pe Stamford Bridge din 1999.