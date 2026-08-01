Sport

Vinicius pleacă de la Real Madrid! Acord pentru transferul la un gigant din Premier League

Lovitură de teatru în fotbalul mare: Vinicius (26 de ani) vrea să plece de la Real Madrid. Cu ce club important din Premier League a ajuns la un acord de transfer.
Traian Terzian
01.08.2026 | 11:11
Vinicius pleaca de la Real Madrid Acord pentru transferul la un gigant din Premier League
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Adio Real Madrid! Vinicius (26 de ani), acord de transfer în Premier League. Sursă foto: Hepta
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Dorit multă vreme în Arabia Saudită, Vinicius a luat decizia de a rămâne în Europa. Însă nu la Real Madrid. Superstarul brazilian își dorește să schimbe campionatul și este de acord cu un transfer în Premier League.

Vinicius, aproape de plecarea de la Real Madrid și transferul în Premier League

În ciuda faptului că Jose Mourinho a hotărât că Vinicius este un jucător indispensabil pentru Real Madrid, atacantul este tentat să schimbe aerul. Iar Arsenal a intrat imediat pe fir și pare foarte aproape de cea mai importantă mutare a verii.

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Conform publicației The Sun, ”tunarii” încearcă să profite de faptul că brazilianul a intrat în ultimul an de contract cu ”galacticii” și au ajuns la un acord de principiu cu agenții acestuia pentru un transfer imediat.

După ce au primit acceptul lui Vinicius, londonezii urmează să demareze negocierile cu Real Madrid. Conștient că ar putea să-l piardă gratis în vara viitoare, Florentino Perez ar fi dispus să se așeze la masa tratativelor, însă nu concepe să încaseze o sumă mai mică de 160 de milioane de euro.

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Arteta pune presiune pe șefii lui Arsenal

Arsenal este în căutarea unui jucător de bandă stângă după ce l-a cedat pe belgianul Leandro Trossard la Beșiktaș, iar viitorul lui Gabriel Martinelli este incert. Fără să dea vreun nume, managerul Mikel Arteta a explicat că are nevoie de întăriri pentru sezonul ce urmează să înceapă.

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”Cunoaștem cu toții contextul acestei perioade de transferuri. De la proprietari la consiliul de administrație, directorul sportiv și eu, știm că vrem să ducem acest club la un alt nivel. Acest lucru va necesita un lot mai bun, individualități mai bune.

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Am identificat oportunitățile de a crește, de a ne îmbunătăți și de a ne dezvolta jocul, precum și ce va fi necesar pentru a atinge acest obiectiv. Sperăm că foarte curând vom putea începe să punem lucrurile într-o formă foarte concretă”, a declarat Arteta.

Vinicius a eșuat la Cupa Mondială 2026

Dezamăgit de sezonul modest făcut de Real Madrid și de faptul că și-a pierdut din influență în vestiar odată cu venirea lui Kylian Mbappe, Vinicius a tot lăsat să se înțeleagă că nu ar exclude o plecare de pe Santiago Bernabeu.

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Nici vara nu a fost mai bună pentru atacant, Brazilia părăsind prematur Cupa Mondială după înfrângerea în fața Norvegiei, scor 1-2, în optimile de finală. Iar lui Vinicius i s-a reproșat faptul că își asumă prea puțin responsabilitatea la echipa națională.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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