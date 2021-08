Vinicius, pus la zid după CFR Cluj – FCSB: „Înainte avea altă calitate, acum e deja ruginit!”

Emil Grădinescu a analizat jocul lui Vinicius de când a ajuns la FCSB, mai ales cel prestat în derby-ul cu CFR Cluj, fosta sa echipă, în care spune că nu a făcut nimic.

Analistul TV este de părere că Vinicius nu mai poate face față la un nivel înalt din cauza vârstei, spunând că se ferește de adversari și nu se expune în meciuri.

Vinicius, pus la zid după CFR Cluj – FCSB

Emil Grădinescu a comentat prestația lui , spunând că fundașul brazilian mai mult s-a ferit de adversari decât a avut intervenții bune:

„Vinicius e un fundaș care știe să nu iasă prost la finalul meciului, e șmecher. Cred că acum 3-4 ani avea altă calitate, acum mi se pare că e deja ruginit.

Un alt model de stoper are nevoie FCSB. Îmi pare rău că și eu am pus umărul la crearea unei imagini idilice și spuneam că în ultimii doi ani nu are multe cartonașe galbene, dar cum să le ia când nu se expune?”.

„Uită-te la săracul Cristea, care intră, se bagă peste adversari, are intervepții. Cum să iei tu ceva, pe care CFR-ul îl dă că nu mai are nevoie”, a mai spus Emil Grădinescu, la TV TelekomSport.

Paulo Vinicius a reușit să câștige de patru ori titlul în România, toate trofeele fiind obținute în perioada în care a evoluat în tricoul lui CFR Cluj.

De-a lungul carierei, Paulo Vinicius a jucat la mai multe echipe, printre cele mai importante fiind: Braga, Apollon Limassol, Boavista și Leiria.

37 de ani este vârsta lui Paulo Vinicius

650.000 de euro este cota de piață a lui Paulo Vinicius, conform transfermarkt.com

Nu este singurul contestatar al lui Vinicius la FCSB

Emil Grădinescu nu este singurul contestatar al lui Vinicius la FCSB. meciuri ale brazilianului în tricoul „roș-albaștrilor”, spunând că fundașul nu l-a impresionat:

„Pe mine nu m-a convins Vinicius până acum. L-am văzut în meciul de aseară cu probleme mari, se poate să nu fie pregătit acum și să revină pe parcurs, pentru că are experiență”.

Paulo Vinicius a jucat până acum patru meciuri pentru FCSB, în toate partidele echipa primind minim un gol.

Meciurile lui Paulo Vinicius la FCSB:

FCSB – Gaz Metan Mediaș 2-1 Rapid – FCSB 1-0 FCSB – Sepsi 1-1 CFR Cluj – FCSB 4-1