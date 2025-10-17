Vinicius, pus sub urmărire penală! Motivul pentru care starul lui Real Madrid riscă o pedeapsă drastică

Vinicius Jr., care a împlinit 25 de ani pe 12 iulie 2025, este urmărit penal după ce și-a serbat ziua de naștere. Atacantul lui Real Madrid a celebrat evenimentul în Brazilia, iar petrecerea a fost una de pomină.

Vinicius Jr., urmărit penal pentru perturbarea liniștii publice

Petrecerea dată de Vinicius Jr. cu ocazia zilei sale de naștere s-a lăsat cu urmărit. Fiesta a avut loc în perioada 19-21 iulie, într-o propietate din Rio de Janeiro,

Deși au trecut aproximativ trei luni de la eveniment, autoritățile din Brazilia l-au pus sub urmărire pe Vinicius Jr. Potrivit cotidianului spaniol , atacantul lui Real Madrid este acuzat pentru perturbarea liniștii publice.

O persoană care locuia în apropierea localului în care a avut loc petrecerea a făcut o plângere împotriva lui Vinicius. Curtea Penală Specială din Rio de Janeiro a preluat acest caz și nu are de gând să îi acorde clemență fotbalistului.

Starul lui Real Madrid riscă chiar și închisoarea

Inițial, reclamantul a sunat la Poliție pentru că l-a deranjat muzica foarte tare, iar oamenii legii au venit la locație. Vinicius și invitații săi nu au ținut cont, iar vecinul a trecut la fapte. Prima audiere în acest caz ar urma să fie pe 6 noiembrie. Cu două zile înainte, pe 4 noiembrie,

Potrivit legislației din „Țara Cafelei”, tulburarea liniștii publice se pedepsește cu închisoare între 15 zile și trei luni sau cu amendă contravențională. Cel mai probabil, Vinicius va plăti doar o amendă.

Brazilianul nu semnează prelungirea contractului cu Real Madrid

Pentru Vinicius, apele sunt tulburi și la Real Madrid. Deși mai are contract până în vara lui 2027 cu gruparea de pe Santiago Bernabeu, atacantul n-a ajuns la o înțelegere pentru prelungirea înțelegerii. Presa iberică scrie că Florentino Perez îi oferă lui Vinicius un salariu de bază de maximum 22 de milioane de euro, plus bonusuri.

Internaționalul brazilian cere însă minim 25 de milioane de euro, plus un bonus consistent la semnarea noului contract. Președintele lui Real Madrid nu are de gând să cedeze și i-a transmis lui Vini Jr. că trebuie să se decidă până la finalul lui 2025.

În cazul în care nu va accepta propunerea, Real Madrid este pregătită să-l lase pe Vinícius să plece în perioada de transferuri din ianuarie sau cel târziu vara viitoare. Gruparea „blanco” nu vrea să își piardă superstarul în iunie 2027, atunci când îi expiră contractul.