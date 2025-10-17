Sport

Vinicius, pus sub urmărire penală! Motivul pentru care starul lui Real Madrid riscă o pedeapsă drastică

Vești proaste pentru Vinicius Jr. Vedeta lui Real Madrid a fost pusă sub urmărire penală dintr-un motiv uluitor. Superstarul brazilian riscă o pedeapsă destul de serioasă
Cristian Măciucă
17.10.2025 | 12:36
Vinicius pus sub urmarire penala Motivul pentru care starul lui Real Madrid risca o pedeapsa drastica
ULTIMA ORĂ
Vinicius a fost pus sub urmărire penală! Motivul pentru care starul lui Real Madrid riscă o pedeapsă drastică. FOTO: Fanatik

Vinicius Jr., care a împlinit 25 de ani pe 12 iulie 2025, este urmărit penal după ce și-a serbat ziua de naștere. Atacantul lui Real Madrid a celebrat evenimentul în Brazilia, iar petrecerea a fost una de pomină.

ADVERTISEMENT

Vinicius Jr., urmărit penal pentru perturbarea liniștii publice

Petrecerea dată de Vinicius Jr. cu ocazia zilei sale de naștere s-a lăsat cu urmărit. Fiesta a avut loc în perioada 19-21 iulie, într-o propietate din Rio de Janeiro, orașul natal al vedetei de la Real Madrid. 

Deși au trecut aproximativ trei luni de la eveniment, autoritățile din Brazilia l-au pus sub urmărire pe Vinicius Jr. Potrivit cotidianului spaniol AS, atacantul lui Real Madrid este acuzat pentru perturbarea liniștii publice.

ADVERTISEMENT

O persoană care locuia în apropierea localului în care a avut loc petrecerea a făcut o plângere împotriva lui Vinicius. Curtea Penală Specială din Rio de Janeiro a preluat acest caz și nu are de gând să îi acorde clemență fotbalistului.

Starul lui Real Madrid riscă chiar și închisoarea

Inițial, reclamantul a sunat la Poliție pentru că l-a deranjat muzica foarte tare, iar oamenii legii au venit la locație. Vinicius și invitații săi nu au ținut cont, iar vecinul a trecut la fapte. Prima audiere în acest caz ar urma să fie pe 6 noiembrie. Cu două zile înainte, pe 4 noiembrie, Real Madrid are meci, acasă, în Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și...
Digi24.ro
ANALIZĂ Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și Trump de la Budapesta

Potrivit legislației din „Țara Cafelei”, tulburarea liniștii publice se pedepsește cu închisoare între 15 zile și trei luni sau cu amendă contravențională. Cel mai probabil, Vinicius va plăti doar o amendă.

ADVERTISEMENT
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda
Digisport.ro
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"

Brazilianul nu semnează prelungirea contractului cu Real Madrid

Pentru Vinicius, apele sunt tulburi și la Real Madrid. Deși mai are contract până în vara lui 2027 cu gruparea de pe Santiago Bernabeu, atacantul n-a ajuns la o înțelegere pentru prelungirea înțelegerii. Presa iberică scrie că Florentino Perez îi oferă lui Vinicius un salariu de bază de maximum 22 de milioane de euro, plus bonusuri.

Internaționalul brazilian cere însă  minim 25 de milioane de euro, plus un bonus consistent la semnarea noului contract. Președintele lui Real Madrid nu are de gând să cedeze și i-a transmis lui Vini Jr. că trebuie să se decidă până la finalul lui 2025.

ADVERTISEMENT

În cazul în care nu va accepta propunerea, Real Madrid este pregătită să-l lase pe Vinícius să plece în perioada de transferuri din ianuarie sau cel târziu vara viitoare. Gruparea „blanco” nu vrea să își piardă superstarul în iunie 2027, atunci când îi expiră contractul.

Pregătiri intense pentru meciul FCSB-ului din Cupa României Betano! Cum va fi așteptată...
Fanatik
Pregătiri intense pentru meciul FCSB-ului din Cupa României Betano! Cum va fi așteptată campioana. Video
Cine va fi noul președinte al CFR Cluj!? Aproape de o revenire de...
Fanatik
Cine va fi noul președinte al CFR Cluj!? Aproape de o revenire de senzație în Gruia după plecarea lui Cristi Balaj. Exclusiv
Răzvan Marin a fost botezat de Răzvan Lucescu! Dezvaluire bombă în scandalul mijlocaşului...
Fanatik
Răzvan Marin a fost botezat de Răzvan Lucescu! Dezvaluire bombă în scandalul mijlocaşului cu Mircea Lucescu: “Cum să dai în familie?!?”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Nepoții lui Florin Prunea se aflau aproape de explozia din Rahova. Fiica lui...
iamsport.ro
Nepoții lui Florin Prunea se aflau aproape de explozia din Rahova. Fiica lui l-a sunat chiar în timpul emisiunii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!