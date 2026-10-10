Sport

Vinicius ratează El Clasico pentru un gest incredibil! Jose Mourinho, protest-șoc! Prima reacție a jucătorului. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
11.10.2026 | 01:14
Vinicius rateaza El Clasico pentru un gest incredibil Jose Mourinho protestsoc Prima reactie a jucatorului Video
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Vinicius ratează El Clasico pentru un gest incredibil! Ce a făcut în Real Madrid - Villarreal. Foto: colaj Fanatik / Profimedia
Scene neverosimile în Real Madrid - Villarreal! Vinicius a fost eliminat direct imediat după ce i-a fost anulat un gol și ratează El Clasico împotriva lui FC Barcelona! Ce a făcut Jose Mourinho la final
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Vinicius Junior (26 de ani) ratează El Clasico dintre FC Barcelona și Real Madrid de peste două etape. Fotbalistul brazilian a fost eliminat direct în meciul de sâmbătă seară de pe teren propriu contra lui Villarreal. În minutul 71, la scorul de 1-0 pentru madrileni, el a reușit să marcheze, dar ulterior reușita a fost anulată după intervenția VAR.

UPDATE: Prima reacție a lui Vinicius după eliminarea șocantă cu Villarreal

Starul brazilian de la Real Madrid a postat la finalul meciului pe Instagram un mesaj prin care a dorit să își prezinte scuzele față de coechipieri și fani: „Bucuria continuă… Îmi cer scuze echipei mele și fanilor”. 

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UPDATE: Ce a făcut Jose Mourinho după Real Madrid – Villarreal 1-0 și eliminarea lui Vinicius

Potrivit AS, Jose Mourinho a decis să nu se prezinte la conferința de presă de la finalul meciului de pe „Santiago Bernabeu”. Foarte probabil, această reacție a antrenorului portughez s-a produs în semn de protest față de eliminarea lui Vinicius și implicit golul anulat madrilenilor contra lui Villarreal sau poate chiar vizavi de maniera generală de arbitraj. De asemenea, „The Special One” nici nu va fi înlocuit de vreun secund al său, așa cum se mai procedează în astfel de situații. Informația a fost oferită chiar de către un oficial al La Liga prezent pe stadion la acest meci.

Vinicius ratează El Clasico dintre FC Barcelona și Real Madrid după un gest uluitor contra lui Villarreal

Asta pentru că s-a constatat că, în faza premergătoare golului, Vinicius l-a tras de păr pe adversarul alături de care se afla în momentul respectiv, Nathan Saliba. Din acest motiv, s-a decis ca brazilianul să fie și eliminat direct. Astfel, conform regulamentului, el ar trebui să ispășească o suspendare de minim două etape, ceea ce înseamnă că va rata El Clasico împotriva lui FC Barcelona de peste două runde.

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De notat în acest context și că Jose Mourinho (63 de ani) s-a bucurat exuberant după acea reușită. În stilul său caracteristic de altfel, antrenorul portughez a luat-o la fugă spre teren pentru a se bucura alături de jucătorii săi. Din nefericire pentru „galactici” însă, totul s-a dovedit a fi în zadar în cele din urmă.

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Pe final de meci s-a mai produs un moment tensionat, de data aceasta cu Mbappe în prim-plan. Iritat că adversarii nu respectau distanța regulamentară la o lovitură liberă executată de el scurt la marginea terenului, în flancul stâng al atacului Realului, starul francez a protestat vehement la adresa arbitrului, motiv pentru care a fost avertizat cu galben.

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În cele din urmă, Real Madrid a câștigat acest meci cu Villarreal de pe teren propriu, disputat în cadrul etapei cu numărul 8 din La Liga, cu scorul de 1-0. Unicul gol al partidei de pe „Santiago Bernabeu” a fost marcat de Yan Diomande (19 ani) în minutul 62. Din nefericire pentru madrileni, ei nu s-au putut apropia însă de liderul FC Barcelona nici după această rundă. Tot sâmbătă seară, catalanii au învins Getafe pe teren propriu cu scorul de 3-0. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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