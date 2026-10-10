Vinicius ratează El Clasico pentru un gest incredibil! Jose Mourinho, protest-șoc! Prima reacție a jucătorului. Video

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Vinicius Junior (26 de ani) ratează El Clasico dintre FC Barcelona și Real Madrid de peste două etape. Fotbalistul brazilian a fost eliminat direct în meciul de sâmbătă seară de pe teren propriu contra lui Villarreal. În minutul 71, la scorul de 1-0 pentru madrileni, el a reușit să marcheze, dar ulterior reușita a fost anulată după intervenția VAR.

Starul brazilian de la Real Madrid a postat la finalul meciului pe Instagram un mesaj prin care a dorit să își prezinte scuzele față de coechipieri și fani: „Bucuria continuă… Îmi cer scuze echipei mele și fanilor”.

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Potrivit , Jose Mourinho a decis să nu se prezinte la conferința de presă de la finalul meciului de pe „Santiago Bernabeu”. Foarte probabil, această reacție a antrenorului portughez s-a produs în semn de protest față de eliminarea lui Vinicius și implicit golul anulat madrilenilor contra lui Villarreal sau poate chiar vizavi de maniera generală de arbitraj. De asemenea, „The Special One” nici nu va fi înlocuit de vreun secund al său, așa cum se mai procedează în astfel de situații. Informația a fost oferită chiar de către un oficial al La Liga prezent pe stadion la acest meci.

Vinicius ratează El Clasico dintre FC Barcelona și Real Madrid după un gest uluitor contra lui Villarreal

Asta pentru că s-a constatat că, în faza premergătoare golului, l-a tras de păr pe adversarul alături de care se afla în momentul respectiv, Nathan Saliba. Din acest motiv, s-a decis ca brazilianul să fie și eliminat direct. Astfel, conform regulamentului, el ar trebui să ispășească o suspendare de minim două etape, ceea ce înseamnă că va rata El Clasico împotriva lui FC Barcelona de peste două runde.

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🇪🇸⚪️ LA MALA SUERTE DE VINICIUS JUNIOR ❌ Gol ANULADO al Real Madrid ante Villarreal por FALTA PREVIA https://t.co/neetZgkdq6 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)

De notat în acest context și că (63 de ani) s-a bucurat exuberant după acea reușită. În stilul său caracteristic de altfel, antrenorul portughez a luat-o la fugă spre teren pentru a se bucura alături de jucătorii săi. Din nefericire pentru „galactici” însă, totul s-a dovedit a fi în zadar în cele din urmă.

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Jose Mourinho is running 😅 https://t.co/rwzRFhJPrE — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Kylian Mbappe a cedat nervos pe final de meci

Pe final de meci s-a mai produs un moment tensionat, de data aceasta cu Mbappe în prim-plan. Iritat că adversarii nu respectau distanța regulamentară la o lovitură liberă executată de el scurt la marginea terenului, în flancul stâng al atacului Realului, starul francez a protestat vehement la adresa arbitrului, motiv pentru care a fost avertizat cu galben.

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În cele din urmă, Real Madrid a câștigat acest meci cu Villarreal de pe teren propriu, disputat în cadrul etapei cu numărul 8 din La Liga, cu scorul de 1-0. Unicul gol al partidei de pe „Santiago Bernabeu” a fost marcat de Yan Diomande (19 ani) în minutul 62. Din nefericire pentru madrileni, ei nu s-au putut apropia însă de liderul FC Barcelona nici după această rundă. Tot sâmbătă seară,