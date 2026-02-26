Vinicius, ținta unui nou derapaj rasist grosolan! Ce a putut să posteze fratele lui Otamendi. Foto

ADVERTISEMENT

Continuă mega-scandalul de rasism generat de meciul Benfica – Real Madrid, turul play-off-ului pentru accederea în optimile de finală din actuala ediție de UEFA Champions League. Între timp s-a jucat și partida retur, de pe „Santiago Bernabeu”, „galacticii” au obținut calificarea, dar tensiunile tot nu s-au calmat.

Fratele lui Nicolas Otamendi a postat pe internet o imagine în care Vinicius apare cu mâini și picioare de gorilă, iar apoi și-a șters contul

Ba chiar din contră, pare că urmează ca ele să fie chiar escaladate după ultimul episod petrecut în acest sens. Concret, Gabriel, fratele lui Nicolas Otamendi, care a avut chiar și el o dispută aprinsă chiar pe teren cu Vinicius în finalul acelei partide de pe „Da Luz”, a postat acum o fotografie cel puțin controversată cu starul brazilian al lui Real Madrid.

Este vorba despre o imagine editată cu ajutorul unor programe specifice în care fotbalistul sud-american apare pe teren în timpul unui meci având mâini și picioare de gorilă. La scurt timp după publicare, contul fratelui lui Otamendi de pe respectiva rețea de socializare a fost dezactivat, dar a fost prea târziu, întrucât anumite persoane care îl urmăreau au apucat să distribuie poza respectivă, astfel încât ea s-a viralizat rapid.

⚠️ O irmão do zagueiro argentino Otamendi, do Benfica, postou essa imagem nas suas redes sociais antes do jogo de ontem entre Real Madrid e Benfica. 📸 Reprodução — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info)

De unde a pornit acest scandal de proporții de la Benfica – Real Madrid

În acel meci tur dintre Benfica și Real Madrid, Vinicius a marcat singurul gol al partidei de la Lisabona cu o execuție superbă, iar apoi a mers să se bucure la colțul terenului. Brazilianul a început să danseze în jurul fanionului de la colțul terenului, iar acest gest al său a fost considerat drept ostentativ de către fanii portughezi aflați pe „Da Luz”, care imediat l-au „taxat” pe fotbalist pentru această chestiune.

Ulterior, când spiritele deja se calmaseră în proporție destul de mare, Vinicius a avut un schimb ceva mai dur de replici cu Prestianii, jucătorul celor de la Benfica. Apoi, l-a acuzat pe acesta că l-a insultat din perspectivă rasială. Brazilianul i-a spus arbitrului despre acest lucru, iar el a oprit jocul, activând astfel în premieră protocolul anti-rasism implementat de FIFA recent.

Vinicius a luat loc apoi pe banca de rezerve. După câteva minute, jocul s-a reluat, iar Real Madrid a câștigat cu scorul de 1-0. Pe finalul meciului, s-a produs un nou episod controversat, de data aceasta între starul madrilenilor și argentinianul Nicolas Otamendi.

UEFA a menținut suspendarea lui Prestianni

La câteva zile distanță, UEFA a anunțat că i-a acordat lui Prestianni o pedeapsă preliminară, suspendare pentru un meci în Champions League, adică partida retur dintre cele două echipe, de pe „Bernabeu”.

, dar în cele din urmă Cel mai probabil, urmează ca jucătorul Benficăi să primească în viitorul apropiat și alte sancțiuni, mult mai dure decât prima.