Sport

Vinicius, ținta unui nou derapaj rasist grosolan! Ce a putut să posteze fratele lui Otamendi. Foto

Vinicius, atacat din nou în cel mai josnic mod posibil! Ce fotografie a postat fratele lui Otamendi pe internet: imediat și-a șters contul
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.02.2026 | 23:35
Vinicius tinta unui nou derapaj rasist grosolan Ce a putut sa posteze fratele lui Otamendi Foto
ULTIMA ORĂ
Vinicius, jignit din nou pe considerente rasiale. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Continuă mega-scandalul de rasism generat de meciul Benfica – Real Madrid, turul play-off-ului pentru accederea în optimile de finală din actuala ediție de UEFA Champions League. Între timp s-a jucat și partida retur, de pe „Santiago Bernabeu”, „galacticii” au obținut calificarea, dar tensiunile tot nu s-au calmat.

Fratele lui Nicolas Otamendi a postat pe internet o imagine în care Vinicius apare cu mâini și picioare de gorilă, iar apoi și-a șters contul

Ba chiar din contră, pare că urmează ca ele să fie chiar escaladate după ultimul episod petrecut în acest sens. Concret, Gabriel, fratele lui Nicolas Otamendi, care a avut chiar și el o dispută aprinsă chiar pe teren cu Vinicius în finalul acelei partide de pe „Da Luz”, a postat acum o fotografie cel puțin controversată cu starul brazilian al lui Real Madrid.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre o imagine editată cu ajutorul unor programe specifice în care fotbalistul sud-american apare pe teren în timpul unui meci având mâini și picioare de gorilă. La scurt timp după publicare, contul fratelui lui Otamendi de pe respectiva rețea de socializare a fost dezactivat, dar a fost prea târziu, întrucât anumite persoane care îl urmăreau au apucat să distribuie poza respectivă, astfel încât ea s-a viralizat rapid.

ADVERTISEMENT
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins...
Digi24.ro
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan

De unde a pornit acest scandal de proporții de la Benfica – Real Madrid

În acel meci tur dintre Benfica și Real Madrid, Vinicius a marcat singurul gol al partidei de la Lisabona cu o execuție superbă, iar apoi a mers să se bucure la colțul terenului. Brazilianul a început să danseze în jurul fanionului de la colțul terenului, iar acest gest al său a fost considerat drept ostentativ de către fanii portughezi aflați pe „Da Luz”, care imediat l-au „taxat” pe fotbalist pentru această chestiune.

ADVERTISEMENT
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro!...
Digisport.ro
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027

Ulterior, când spiritele deja se calmaseră în proporție destul de mare, Vinicius a avut un schimb ceva mai dur de replici cu Prestianii, jucătorul celor de la Benfica. Apoi, l-a acuzat pe acesta că l-a insultat din perspectivă rasială. Brazilianul i-a spus arbitrului despre acest lucru, iar el a oprit jocul, activând astfel în premieră protocolul anti-rasism implementat de FIFA recent.

Vinicius a luat loc apoi pe banca de rezerve. După câteva minute, jocul s-a reluat, iar Real Madrid a câștigat cu scorul de 1-0. Pe finalul meciului, s-a produs un nou episod controversat, de data aceasta între starul madrilenilor și argentinianul Nicolas Otamendi.

ADVERTISEMENT

UEFA a menținut suspendarea lui Prestianni

La câteva zile distanță, UEFA a anunțat că i-a acordat lui Prestianni o pedeapsă preliminară, suspendare pentru un meci în Champions League, adică partida retur dintre cele două echipe, de pe „Bernabeu”.

Clubul portughez a informat apoi că a atacat decizia, dar în cele din urmă ea a fost menținută și după acel apel. Cel mai probabil, urmează ca jucătorul Benficăi să primească în viitorul apropiat și alte sancțiuni, mult mai dure decât prima.

Laurențiu Reghecampf s-a săturat! Amenință că echipa lui va pleca și din Rwanda:...
Fanatik
Laurențiu Reghecampf s-a săturat! Amenință că echipa lui va pleca și din Rwanda: „Nu ne prezentăm!”
Situație critică pentru Blănuță la Dinamo Kiev! Ce scrie presa din Ucraina despre...
Fanatik
Situație critică pentru Blănuță la Dinamo Kiev! Ce scrie presa din Ucraina despre atacantul român
Live video UEFA Conference League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Fiorentina, calificare...
Fanatik
Live video UEFA Conference League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Fiorentina, calificare dramatică după 3-0 în tur. Acum se joacă 4 meciuri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul premier al României vine în sprijinul lui Dan Șucu! Fiul patronului Rapidului,...
iamsport.ro
Fostul premier al României vine în sprijinul lui Dan Șucu! Fiul patronului Rapidului, implicat și el în proiect
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!