Vinovații pentru incendiul de la Spitalul Județean Piatra-Neamț au fost trimiși în judecată. Nouă pacienți au murit în urma flăcărilor devastatoare

Vinovații pentru incendiul de la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț au fost trimiși în judecată, la aproape cinci ani de la dezastrul în care au murit nu mai puțin de nouă pacienți.

Vinovații pentru incendiul de la Spitalul Județean Piatra-Neamț au fost trimiși în judecată.

(ATI) a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ a fost trimis în judecată de către judecătorul de cameră preliminară. Asta se întâmplă la circa cinci ani de la tragedia în care nu mai puțin de nouă persoane au murit. Magistratul a luat această decizie după ce a respins cererile şi excepţiile formulate de cele două asistente, dar şi de SJU Piatra-Neamţ, inculpaţi în acest dosar. Măsura poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare la Tribunalul Neamț.

ADVERTISEMENT

Potrivit instanțelor, pronunțarea judecătorului din data de 3 iunie sună astfel:

„În temeiul art. 346 alin. (2) Cod procedură penală, constată competenţa Judecătoriei Piatra Neamţ, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie întocmit la data de 31.01.2025, în dosarul de urmărire penală nr. 201/76/P/2020, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatele: Şoltescu Geanina, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru (…), Volintir Elena, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru (…), Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ sub aspectul comiterii infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. (…) Cu drept de contestaţie, la Tribunalul Neamţ, în termen de 3 zile de la comunicare”.

ADVERTISEMENT

Care sunt acuzațiile în dosarul tragediei din timpul pandemiei

Potrivit rechizitoriului trimis instanței procurorii Înaltei Curți de Casație și Justiție, la data de 14 noiembrie 2020, cele două asistente inculpate în dosar, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în timp ce acordau îngrijiri medicale bolnavilor confirmați pozitiv cu Covid-19, care aveau drept tratament oxigenoterapie, nu ar fi luat măsurile necesare pentru îndepărtarea sau stingerea, din salonul 240, de pe secția ATI a SJU Piatra-Neamț, a lumânării tip candelă care ardea pe noptiera unui pacient aflat pe patul de moarte.

Prin această neglijență, cele două cadre medicale de asigurarea securității și sănătății în muncă, siguranța la incendiu și bunele practici în exercitarea actului medical.

ADVERTISEMENT

„Prin încălcarea deliberată a standardelor minimale de prevenţie în materia sănătăţii şi securităţii în muncă s-a creat un pericol iminent de producere a unui accident de muncă, care s-a şi concretizat prin izbucnirea incendiului soldat cu propria vătămare corporală, precum şi cu vătămarea corporală a unui medic (arsuri de grad II-III pe 70-75% suprafaţă corporală care au necesitat 160-170 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, care au pus în primejdie viaţa victimei şi care au generat un prejudiciu estetic grav şi permanent)”, spun procurorii.

ADVERTISEMENT

Tragedia de la Spitalul Piatra-Neamț s-a soldat cu morți și pierderi materiale serioase

În ceea ce privește SJU Piatra-Neamț ca instituție medicală ce se constituie inculpat în dosar, din rechizitoriu reiese că, în perioada 31 martie 2020 – 14 noiembrie 2020, prin conduitele culpabile ale factorilor decizionali ale căror acţiuni sau inacţiuni pot angaja răspunderea penală a persoanei juridice, instituţia ar fi încălcat mai multe prevederi ce au ca scop asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, siguranţa la incendiu şi bunele practici în exercitarea actului medical.

Astfel, procurorii mai notează că, prin aceste acțiuni, s-ar fi creat premisele izbucnirii şi propagării cu extremă rapiditate a incendiului din data de 14 noiembrie 2020, în jurul orei 18:40, în salonul 240 al secţiei ATI, şi producerii tuturor consecinţelor derivate din acesta. Printre acestea se numără decesul prin intoxicație cu monoxid de carbon, arsuri și insuficiență cardio-respiratorie acută a nouă dintre pacienții internați, vătămarea corporală a unui medic și a celor două asistente medicale inculpate, dar și degradarea salonului 240, a spațiilor din componența acestuia și distrugerea sau degradarea mai multor lucrări, instalații, echipamente și componente ale acestora.

Pagubele materiale din acest caz se ridică la 2,5 milioane de lei.