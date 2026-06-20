Vincezo Montella a găsit vinovatul surpriză pentru eliminarea Turciei: „Așa ceva se întâmplă o dată la 50 de meciuri”

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Naţionala Turciei după 0-1 cu Paraguay. Deşi au avut 62 de şuturi în două partide, turcii nu au marcat niciun gol şi devin a doua selecţionată eliminată, după Haiti.

Vincenzo Montella dă vina pe destin după eliminarea de la Mondiale

după cele două eşecuri de la Mondial şi mai mulţi fani i-au cerut deimisia. Totuşi, selecţionerul a găsit un vinovat surpriză pentru eliminarea de la Mondial, destinul:

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„Am dat tot ce am avut. Sunt în fotbal de 35 de ani. Meciuri ca acesta se întâmplă o dată la 50 de partide. Din păcate, noi am trăit asta în două meciuri. Am tras peste 60 de șuturi. Nici nu mai vorbesc despre procentele de posesie. Pur și simplu nu a fost să fie.

M-a surprins că ați adus în discuție problema atacantului. Am avut 65 de șuturi în două meciuri. Dar, într-un fel sau altul, mingea nu vrea să intre în poartă. Dacă unul dintre voi îmi poate explica acest lucru, sunt gata să învăț. Ne creăm ocazii, dar nu reușim să marcăm.

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Așteptările noastre erau foarte mari. Îmi pare foarte rău și în numele federației noastre, au muncit enorm, la fel și jucătorii. Este și o chestiune de destin. Așa cum se spune: «Nu există drum dincolo de ceea ce îți este scris». Așa s-au petrecut lucrurile. Îmi pare foarte rău, dar soarta nu a fost de partea noastră. Le-am spus jucătorilor mei: «Plecați cu fruntea sus, pentru că ați dat tot ce ați avut» Nu există nimic dincolo de destin”, a spus Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, după eliminarea de la Campionatul Mondial.

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Turcia, dominare totală cu Paraguay

Turcia a avut o posesie de 78% împotriva Paraguayului, devenind prima echipă de când se măsoară aceşti parametri la turneele finale care nu reuşeşte să înscrie. Doar în meciul cu sud-americanii turcii au avut 32 de şuturi, dintre care doar cinci pe cadrul porţii.

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Raportul cornerelor a fost 12-0, turcii având un raport al golurilor aşteptate (xG) de 2.12, spre deosebire de Paraguay, care a avut 0.32. Galarza a marcat unicul gol al meciului în al doilea minut de joc.