Criza Covid a dus la intensificarea violenței asupra femeilor. România: 33 de femei ucise de rude în primele 8 luni din 2021

O femeie din trei a fost supusă abuzurilor în timpul vieţii. În perioadele marcate de diverse crize, numărul creşte, aşa cum s-a observat în timpul pandemiei de Covid-19, precum şi în alte crize umanitare recente, conflicte şi dezastre climatice.

Criza sanitară a intensificat vulnerabilitatea femeilor la la abuz, hărțuire sexuală și violență

Potrivit , aproape jumătate, 45%, dintre femeile chestionate din 13 țări au raportat că ele sau o femeie pe care o cunoșteau a suferit o formă de violență de la începutul pandemiei, iar aceste femei prezentau de 1,3 ori mai multe șanse decât celelalte intervievate de a raporta stres mental și emoțional crescut.

Sondajele au definit violența împotriva femeilor incluzând abuzul fizic, abuzul verbal, refuzarea nevoilor de bază precum îngrijirea sănătății, hrana și adăpostul, refuzul comunicării cu alte persoane, inclusiv a fi forțată să rămână singură pentru perioade lungi de timp și hărțuirea sexuală.

Țările chestionate au fost Albania, Bangladesh, Camerun, Columbia, Coasta de Fildeș, Iordania, Kenya, Kîrgîzstan, Maroc, Nigeria, Paraguay, Thailanda și Ucraina.

Potrivit U.N. Women, țările au fost selectate pe baza diversității regionale, prioritate având națiunile cu venituri mici și medii care implementau programele organizației.

Raportul a fost lansat pentru a marca , care dă startul unei campanii anuale de 16 zile de activism împotriva violenței de gen.

Printre constatările raportului:

4 din 10 femei au spus că se simt mai în siguranță în spațiile publice.

1 din 4 a spus că au devenit mai frecvente conflictele în gospodărie, iar aceeași proporție s-au simțit mai nesigure în casa lor.

7 din 10 au spus că au considerat că abuzul verbal sau fizic din partea unui partener a devenit mai frecvent.

6 din 10 au spus că au considerat că hărțuirea sexuală în public s-a agravat.

3 din 10 au spus că au considerat că violența împotriva femeilor în comunitatea lor a crescut.

„Pandemia de Covid-19, care a necesitat izolare și distanțare socială, a permis o a doua pandemie-umbră, de violență împotriva femeilor și fetelor, în care acestea s-au aflat adesea în izolare cu agresorii lor”, a declarat Sima Bahous, directorul executiv al ONU Women și un fost ambasador al Iordaniei.

„Noile noastre date subliniază urgența eforturilor concertate pentru a pune capăt acestei situații.”

25 noiembrie marchează de patru decenii asasinarea surorilor Mirabal

În fiecare an, la 25 noiembrie, este marcată Ziua internaţională pentru eliminarea . Activiştii pentru drepturile femeii au marcat, începând din 1981, ziua de 25 noiembrie ca Zi împotriva violenţei pentru a comemora asasinarea, în 1960, a celor trei surori Mirabal, activiste din Republica Dominicană.

Potrivit relatărilor din presa vremii, Patria, Minerva și María Teresa Mirabal au fost ucise într-un „accident de mașină”. Cel puțin, asta a fost povestea din El Caribe, un ziar sancționat de guvernul lui Rafael Trujillo, dictatorul brutal care preluase controlul asupra națiunii insulare într-o lovitură de stat militară cu 30 de ani mai devreme.

În realitate, surorile Mirabal erau membri activi ai rezistenței subterane în creștere împotriva regimului lui Trujillo și toată lumea știa că moartea lor nu a fost una accidentală.

Pe 25 noiembrie 1960 surorile Mirabal au călătorit pentru a-și vizita soții (lideri ai rezistenței) în închisoarea din Puerto Plata. Pe drumul de întoarcere, acoliții lui Trujillo le-au oprit mașina pe un drum de munte și le-au ucis șoferul, Rufino de la Cruz, înainte de a răpi surorile sub amenințarea armei, de a le bate și de a le strangula.

Asasinii au pus apoi cele patru cadavre înapoi în mașină și au împins-o peste o stâncă pentru a face ca moartea surorilor să pară un accident.

Fluturii, așa cum erau cunoscute surorile Mirabal, au devenit instantaneu martiri ai cauzei revoluționare, ajutând la consolidarea rezistenței față de Trujillo atât în țară, cât și în străinătate.

În 1999, în onoarea surorilor Mirabal, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a desemnat ziua de 25 noiembrie Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

În 2021, tema zilei este “Orange the World: End Violence against Women Now!”. Și în acest an clădirile şi reperele emblematice vor avea o nouă culoare – portocaliu, pentru a aminti nevoia unui viitor fără violenţă.

Și Palatul Cotroceni va fi iluminat, joi, în portocaliu, cu ocazia Zilei Internaţionale a Eliminării Violenţei împotriva Fetelor şi a Femeilor.

Violenţa domestică, o problemă alarmantă în România

Cifrele violenței în familie din țara noastră sunt ridicate. Potrivit unui raport al Centrului FILIA, ONG care militează pentru drepturile femeilor, în România au murit din cauza violenței în familie 426 de femei și fete în ultimii opt ani, de 16 ori mai multe decese decât cele înregistrate de trupele române în Afganistan în cei 19 ani de prezență în zona de război.

Alte mii de fete și femei au suferit traume fizice, psihice sau sexuale și numai o parte au făcut sesizări către autorități.

Un număr semnificativ de acte de violență de gen rămân neraportate, din motive de rușine, frică, stigmatizare, dependență economică, lipsa sprijinului familial și neîncrederea în autorități.

Organizațiile neguvernamentale din atrag atenția că, pe fondul crizei sanitare și sociale cauzate de pandemia de Covid-19, numărul de cazuri de violență împotriva femeilor a crescut.

, mai arată raportul întocmit de Centrul FILIA.

Tot în aceeași perioadă au fost înregistrate aproape 20.000 de cazuri de loviri și alte violențe în familie, iar în mai bine de 90% dintre situațiile cu violență domestică agresorii au fost bărbați.

În fiecare săptămână, patru femei sau fete sunt violate de un membru al familiei.

Numărul ordinelor de protecție eliberate de polițiști a crescut din nou, pentru al treilea an la rând: peste 7.000 au fost emise în primele opt luni ale anului, iar o treime dintre ele au fost încălcate de agresori.

Conform Inspectoratului General al Poliţiei Române, în 2020 au fost sesizate aproximativ 27.000 de cazuri de violenţă în familie, 80% dintre victime fiind fete şi femei.

Violența împotriva femeilor îmbracă multe forme, de la violență domestică la hărțuire sexuală, viol, inclusiv viol marital, avort forțat și sterilizare forțată, exploatare sexuală și trafic de persoane, căsătorie forțată, pornografie din răzbunare, urmărire (stalking) și altele.