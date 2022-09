Violență dusă la extrem. Patru cartonașe roșii, capete în gură și victorie la masă verde într-un meci internațional de juniori. Video

Meciul dintre naționalele U18 ale Franței și Poloniei, scor 2-3, a fost marcat de violențe extreme. ”Cocoșii” au luat 4 roșii în 20 de minute. Arbitrul a pus capăt duelului înainte de expirarea minutelor regulamentare.

Meciul de juniori U18 dintre Franța și Polonia, din cadrul turneului ”Lafarge Foot Avenir”, va rămâne în istoria neagră a fotbalului.

Partida s-a terminat în minutul 75 după o provocată de un fotbalist francez care și-a atacat cu sălbăticie un adversar, lovindu-l violent cu capul în gură.

În momentul declanșării conflictului, Franța evolua deja cu trei oameni în minus. În urma violențelor declanșate de gestul lui Darnell Eric Bile, legitimat la Saint-Etienne, centralul a arătat al patrulea cartonaș roșu și, implicit a oprit meciul.

Darnell Eric Bile a comis un fault excesiv la o fază banală de joc, iar ulyerior l-a agresat pe adversarul care i-a cerut socoteală, lovindu-l cu capul în gură.

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête.

Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré

— Part time 🇲🇨 (@D_Givens_)