Violență, foame, abuzuri rasiale. Povestea tristă a vieții celui mai rapid om din România

Marian Valentin Tănase este unul dintre cei mai buni sprinteri din România. Povestea lui în sport începe de la 13 ani, de când mama lui a fost nevoită să se mute în Capitală după mai multe episoade de violență domestică. Din cauza faptului că erau rromi, Valentin și mama lui, care era femeie de serviciu, au fost nevoiți să locuiască într-o boxă. La doar 6 luni de la momentul în care s-a apucat de sprint, a câștigat primul „podium”. Multiplul campion național și-a câștigat renumele de „cel mai rapid om din România” după ce a depășit recordul la 100 de metri, chiar dacă acesta nu a fost omologat, culmea, din cauza… pe care o să o aflați în rândurile următoare!

Valentin Tănase a început atletismul la 13 ani. Are o poveste de viață cu adevărat dramatică

Originar din Aprozi, comuna Budești din județul Călărași, Marian Valentin Tănase a fost nevoit să se mute încă de la vârsta de 13 ani în Capitală. Acest lucru s-a întâmplat după ce mama lui a decis să divorțeze, ca urmare a mai multe episoade de violență domestică. Obișnuit să alerge „la țară”, așa cum spune chiar el, a simțit nevoia să se apuce de un sport, așa că a ales atletismul.

„Atletismul l-am început când am venit în București. Eu sunt de la țară, din Aprozi, acolo unde tot timpul alergam. Aveam 13-14 ani, eram clasa a VIII-a și m-am apucat cu mai multe persoane de atletism. Am avut noroc de doamna mea profesoară, care m-a îndrumat timp de cinci ani. Nu am fost bun de la început, însă după șase luni am urcat pe primul podium, locul 3.

Încă de mic am crezut că o să ajung mare! Aveam tot timpul aspirații că o să fiu un lider, un exemplu pentru toți ceilalți. Prima medalie a fost aceea, doar că aveam mâna în gips! Am alergat așa, iar când m-a întrebat mama ce am pățit, i-am spus că mă lovisem într-o ușă, dar de fapt mă bătusem cu cineva”, își aduce aminte Valentin de începuturile sale în atletism.

Un tată violent l-a obligat să se mute la București

, Marian Valentin Tănase a trebuit să treacă prin multe până a cunoaște cu adevărat gloria:

„Nu puteam să mai stau la țară! Tata era foarte vulcanic, o bătea tot timpul pe mama. Fiind mămos, m-am dus după mama. Am făcut pasul spre București din cauza violenței! Mama nu avea o locuință, lucre ca femeie de serviciu. Fiind de etnie rromă, a trebuit să stăm sus, la etaj, într-o boxă timp de doi ani.

La țară nu prea învățam, mi-a fost foarte greu, a trebuit să fac meditații la fiecare materie. Mama și-a luat și un al doilea serviciu atunci. Muncea foarte mult ca să ajung cineva! Eu participam la concursuri și plătea mereu bani pentru mine. Eram tot timpul îngrijit, curat, călcat. Chiar dacă eram negru, rrom, eram mereu îmbrăcat în alb”.

Victima rasismului în școală

Aflat într-un oraș nou, fără prieteni, dar cu familia aproape, Marian Valentin Tănase a mai primit o lovitură, și anume rasismul. Mama lui făcea curat în școala lui și de foarte multe ori a fost victima actelor de violență verbală sau chiar fizică. Vizibil emoționat, a povestit cum colega de bancă îi rupea zilnic hainele, asta din

„Mereu am vrut să-mi depășesc condiția! Fiind rrom, toți credeau că fur, doar că eu mă consider foarte curat și cu cei șapte ani de acasă. Nu e ok să îi cataloghezi pe toți la fel, să îi bagi în aceeași oală! Asta a fost viața mea din clasa a VIII-a până în a XII-a.

Îmi amintesc că la școală ne puneau fată cu băiat în bancă, iar doamna profesoară așa a făcut. Colega mea era puțin mai agitată și nu exista zi să nu rupă o haină, un tricou de pe mine, nu era zi să nu mă jignească, să nu mă scuipe, să nu mă înjure și chiar să nu mă lovească. Tot ce am putut face a fost să învăț și așa am câștigat respectful colegilor și a profesorilor. Mereu am fost printre cei mai buni din clasă”.

De la ce a pornit povestea de senzație a lui Valentin Tănase

După ce s-a acomodat cu noul trai din București, Marian Valentin Tănase a reușit să impresioneze din ce în ce mai mult la concursurile la care a participat și astfel a devenit tot mai disciplinat. Întrebat despre cea mai importantă medalie pe care a obținut-o, a fost sincer și a mărturisit că a fost aceea când a urcat pe podium de față cu mama sa. Deși toată lumea s-ar fi așteptat la o îmbrățișare, femeia i-a dat o palmă, însă asta ca să-i arate cât de mândră este de ceea ce a realizat!

„Am plecat de la zero și am ajuns pe cele mai importante podiumuri din România. Sportul și oamenii de lângă mine m-au făcut să mă disciplinez. Mă antrenam dimineața, de multe ori fără să am ceva de mâncare, mă duceam la școală și după mă antrenam suplimentar acasă. Mama nu m-a lăsat niciodată să stau mai mult de ora opt seara afară, mă pregăteam la ora cinci după-amiază, când era cea mai mare căldură.

Mama a vrut întotdeauna să mă ferească de vicii, droguri, băutură, țigări. La un moment dat am ajuns după ora opt acasă, că nu aveam ceas, și m-a lăsat să dorm afară. Vă spun sincer, atât de mult o respect pe mama mea, încât cea mai frumoasă amintire pe podium e aceea când a venit și mi-a dat o palmă, așa a arătat ea că e mândră de mine”.

Viața lui Valentin Tănase s-a schimbat în pandemie

Întregul drum al lui Marian Valentin Tănase s-a schimbat în perioada pandemiei. Câștigurile din atletism sunt extem de mici, astfel că în 2020 a luat drumul Angliei, la muncă, pentru a-și face un viitor mai bun. A rezistat doar 6 luni departe de casă, pentru că își știa menirea, anume performanța! Dacă până la startul pandemiei ocupa doar locurile 3-4, de la revenirea în țară totul s-a schimbat. Partenera de viață de atunci era kineto-terapeut, iar recuperarea și activitatea sportivă a cunoscut cu totul alt drum.

„Până în pandemie ocupam doar locurile 3 și 4, dar mi se spunea mereu că am potențial. M-am accidentat, am plecat preț de șase luni în Anglia, munceam de luni până duminică în agricultură, scoteam cartofi. Singurele zile libere erau atunci când ploua, pentru că utilajele nu puteau ieși pe câmp.

Când am revenit în România, am avut norocul să îmi fac o iubită, care era kineto-terapeut. De atunci am avut mult mai multă grijă la recuperare, la odihnă, la ceea ce mănânc. Deși nu mai suntem împreună, îi sunt extrem de recunoscător. De la momentul despărțirii colaborez și cu o clinică, le-am transmis celor de acolo ceea ce fac, ce ambiții am și de atunci sunt lângă mine și am parte de rezultate foarte bune”.

„Țepuit” cu salariul de clubul CSM Constanța

Cum viața nu este deloc dreaptă, mama „celui mai rapid om din România” a trecut printr-o pubalgie. De frică ca ea să nu-și piardă locul de muncă, fiul se trezea la 4 dimineața, o suplinea pe mama lui, mergea la antrenamente, ca mai apoi să meargă la jobul lui full-time, unde împacheta colete pentru o firmă online.

„M-am întors în România, am început să mă antrenez, mă recuperasem. Din nefericire, mama mea a avut un accident la locul de muncă și a trebuit să stea pe tușă o lună de zile. A fost greu, mă trezeam la ora patru, mă duceam în locul ei să fac curat, mergeam la antrenamente și după mergeam la muncă, unde împachetam colete.

Din 2022 am început să fac performanță! Am peste 170 de medalii, sunt multiplu campion național. Am aur la ștafeta de 400 de metri. Dacă vrei să faci sport la nivel înalt, trebuie să scoți bani din buzunar. Cel mai mult am primit 1.200 de lei din partea cluburilor la care am fost legitimat. La CSM Constanța, unde am fost până în această primăvară, nu am primit niciun ban, i-am dat în judecată ulterior”.

1.200 lei, cel mai mare salariu primit

Cum salariul primit la cluburile la care era legitimate era unul simbolic, Marian Valentin Tănase a fost nevoit de foarte multe ori să vină cu bani de acasă pentru a putea concura cu cei mai buni sportivi din țară la proba de sprint. În ciuda acestui lucru, satisfacția era una enormă în momentul în care ocupa prima treaptă a podiumului.

„Cei mai mulți bani primiți au fost 1.200 de lei, la CSM Onești. Ca să vă faceți o idee, doar adidașii pe care îi folosim costă peste 1.000 de lei. Tot echipamentul costă în jur de 2.500 de lei, așa că e foarte greu pentru un sportiv talentat, așa cum sunt eu, să se descurce dacă nu are o situație financiară foarte bună”.

Record național neomologat din cauza… vântului!

Recordul la proba de 100 metri sprint datează din 1994, acesta fiind de 10,21 de secunde. Ei bine, Marian Valentin Tănase a obținut în 2023 timpul de 10 secunde și 19 sutimi, de acolo venind și numele de „cel mai rapid om din România”. Din nefericire, recordul nu a fost omologat, motivul fiind unul de mare… ghinion. Vântul bătea cu o viteză de 3,2 kilometri pe oră, iar regulamentul spune că trebuie să bată cu maxim 3 kilometri pe oră.

„În 2023 am obținut timpul de 10 secunde și 19 sutimi la proba de 100 metri sprint, depășind astfel recordul stabilit în 1994 de 10 secunde și 21 de sutimi. Din nefericire, acest timp nu a fost omologat, vântul suflând cu 3,2 kilometri pe oră, iar regulamentul prevede că acesta trebuie să bată cu maxim 3 kilometri pe oră”.

Extrem de încrezător în forțele sale, Marian Valentin Tănase e sigur că poate depăși toate recordurile existente în România, însă un singur lucru îl oprește, anume puterea financiară. Sportivul și-ar dori să aibă o echipă în spate, sponsori și astfel să nu mai trebuiască să muncească și în altă parte pentru a-și câștiga existența.

„Am avut multe performanțe aproape de record. Am potențial să merg la Mondiale, să merg la Olimpiadă, doar că am nevoie de susținere ca să fac treaba asta, singur nu pot. Merg la concursuri și nu am parte de o echipă care să mă ajute, am nevoie de sponsori, maseuri, psihologici. E foarte greu când vii cu bani de acasă.

Mă frustrează foarte tare că nu pot să mă antrenez mai mult, să arăt ce pot! Am colegi care se antrenează cu câte trei luni înaintea mea, dar eu la competiții sunt cel mai bun. E o presiune constantă pentru mine să reușesc, și am reușit, dar e foarte greu să fac totul de unul singur.

Am cunoscut multe persoane care îmi spun că am potențial, că pot să fac lucruri mărețe! Cel mai bun an al meu a fost 2023, când am câștigat toate medaliile posibile în România”.

Jocurile Olimpice, marele vis al celui mai rapid om din România

Întrebat despre visul lui cel mai mare, Marian Valentin Tănase a ajuns, invariabil, tot la mama sa. Își dorește ca ea să fie sănătoasă, pentru că ar alege-o întotdeauna în fața sportului. Totuși, „cel mai rapid om din România” e conștient că ar avea șanse să fie primul român din istorie care se califică la proba de sprint la Campionatele Mondiale, dar și la Olimpiadă, însă singura problemă e lipsa fondurilor și a susținerii.

„Visul meu cel mai mare e să ajung la Campionatele Mondiale sau la Olimpiadă, dar acum e imposibil! Știu că, dacă m-aș antrena doi ani la rând, aș putea obține un timp sub zece secunde și astfel să fiu primul român din istorie care se califică la aceste competiții.

Însă dacă ar fi să aleg între sport și mama mea, aș alege-o pe ea întotdeauna! Ea este singura care mă motivează, știu ce sacrificii a făcut pentru mine… Când sunt supărat după un concurs, ea e primul lucru care îmi vine în cap și știu că trebuie să fac tot pentru a nu-mi bate joc de munca și tot ceea ce a făcut pentru mine. Cu tata doar mă salut când sunt la țară, nu vorbim. Din ce am înțeles, se laudă cu mine, dar nu mi-a spus-o niciodată în față”.

Exemplu pentru tinerii atleți

În prezent, Marian Valentin Tănase, pe lângă competițiile la care participă, antrenează mai multe grupe de mici atleți. Vrea să fie un exemplu și să le demonstreze copiilor că se poate. Cât despre ceilalți concurenți din România, Valentin a mărturisit că este cel mai în vârstă. La 28 de ani, „cel mai rapid om din România” câștigă medalii peste medalii:

„În prezent le predau mai multor copii. Încerc să îi învăț să alerge correct, pentru că foarte multe persoane din România nu știu cum se face. Sunt un profesor exemplu, le transmit ceea ce aș fi vrut să mi se transmită mie atunci când eram eu de vârsta lor”.