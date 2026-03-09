Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo

ADVERTISEMENT

La sfârșitul anului trecut au izbucnit mai multe scandaluri în sport, legate de abuzurile la care antrenorii i-ar fi supus pe sportivi, scandaluri despre care FANATIK a relatat pe larg. Cel mai cunoscut a fost legat de activitatea de antrenor la lotul național de gimnastică a Cameliei Voinea, dezvăluirile ducând la feminină. Ca urmare a acestor scandaluri, un grup de parlamentari USR a depus la Senat un proiect de lege menit să creeze mecanisme care să combată violența în sport, sub forma abuzului emoțional și fizic comis de către antrenori asupra sportivilor.

Ce prevede proiectul pentru ca sportivii să fie protejați

„Sportul românesc se confruntă, în mod repetat, cu situații grave de abuz fizic, emoțional, psihologic și sexual asupra sportivilor, în special asupra minorilor. Cazuri mediatizare în gimnastică, atletism, fotbal, judo, înot sau alte sporturi au evidențiat lipsa unui mecanism unitar de prevenire, raportare și gestionare a acestor situații”, se spune în a proiectului de lege.

ADVERTISEMENT

Inițiatorii susțin că mecanisme de combatere a abuzului au fost implementate doar de către unele federații, în mod voluntar, fără obligație legală, dar și fără standarde minime pentru aceste mecanisme. Este invocat articolul 165 al Tratatului de funcționare al Uniunii Europene ce recomandă statelor membre să protejeze sănătatea și integritatea fizică și morală a tinerilor sportivi, precum și practicile din Canada, Irlanda, Marea Britanie, Olanda, Statele Unite sau Suedia, legate de desemnarea unor persoane care să aibă ca scop prevenirea și combaterea abuzurilor, precum și de stabilirea unor mecanisme clare prin care violența în sport să fie raportată și sancționată.

Proiectul USR constă în introducerea unui capitol nou în Legea 69/2000 a educației fizice și sportului, capitol intitulat „Protecția sportivilor în activități sportive și prevenirea abuzurilor în sport”. Prevederea esențială este că „fiecare structură sportivă desemnează cel puțin un ofițer de protecție, certificat conform Regulamentului Național privind Protecția Sportivilor în Activități Sportive”, regulament ce urmează să fie adoptată ulterior prin hotărâre de guvern.

ADVERTISEMENT

Care e mecanismul de raportare a abuzurilor

Ofițerul de protecție va activa independent în interiorul structurii sportive în care a fost desemnat și va trebui să elaboreze rapoarte anuale de evaluare a riscului de violență în sport sau abuzuri de orice fel. De asemenea, cei care lucrează cu sportivi minori vor trebui să participe anual la cursuri de formare în domeniul protecției sportivilor, cursuri organizate de Agenția Națională pentru Sport.

ADVERTISEMENT

„Persoanele condamnate definitiv pentru o infracțiune contra vieții, o infracțiune contra integrității corporale sau sănătății, o infracțiune contra libertății persoanei, o infracțiune de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile sau o infracțiune contra libertății și integrității sexuale, săvârșite cu intenție, nu pot desfășura activități în structuri sportive”, se mai spune în proiectul de lege.

De asemenea, rapoartele ofițerilor de protecție vor putea sta la baza sancționării sau chiar demiterii oficialilor care se fac vinovați de abuzuri. În plus, Agenția Națională pentru Sport va trebui să stabilească o procedură de raportare pentru faptele de violență în sport, abuz sau hărțuire, care să asigure confidențialitatea și păstrarea anonimatului celor care fac sesizările. Raportarea se va face prin intermediul unei platforme digitale create de ANS.

ADVERTISEMENT

Scandaluri în serie în sportul românesc

În luna noiembrie 2025, au apărut imagini în care antrenoarea , gimnasta Sabrina Voinea, în sala de antrenament. Ulterior, o altă gimnastă, Denisa Golgotă, a a afirmat că a fost hărțuită de către Camelia Voinea, la care s-au adăugat și alte acuzații astfel că Federația Română de Gimnastică a decis să desființeze temporare loturile naționale, iar sportivele au fost trimise să se antreneze la cluburile de care aparțin.

Tot la finalul anului trecut, au mai izbucnit două scandaluri de violență în sport. Astfel, un antrenor de polo ar fi lovit cu un șlap și înjurat un poloist de numai 15 ani. În fine, cunoscutul antrenor de handbal Gheorghe Tadici a fost acuzat de , cel mai vehement fiind tatăl handbalistei Francesca Bălan, care a spus că fiica sa a fost una dintre țintele injuriile proferate de Tadici.