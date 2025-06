Violențe fără precedent în Irlanda de Nord, după ce doi adolescenți români ar fi violat o tânără: case și mașini incendiate, polițiști atacați cu cocktailuri Molotov

Este haos total în Irlanda de Nord, acolo unde doi adolescenți români au fost acuzați că au agresat sexual o minoră. La Ballymena, în apropiere de Belfast, grupuri întregi de persoane mascate au dat foc locuințelor în care stăteau imigranții. Mai mult decât atât, manifestanții au atacat chiar și forțele de ordine cu cocktail-uri Molotov.

În seara de 10 spre 11 iunie 2025, protestatarii au atacat polițiștii cu petarde, pietre și cocktailuri Molotov. Oamenii legii au intervenit cu gloanțe de cauciuc și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. În timpul violențelor, mai multe , iar unele afaceri locale au fost vandalizate.

Potrivit oamenilor legii, aceste incidente sunt cauzate clar de rasism, fiind îndreptate împotriva comunităților de imigranți. Toate aceste revolte au izbucnit după ce doi adolescenți români au fost acuzați că au violat o fată.

🇬🇧🇮🇪 | Clashes between anti-immigration protesters and police in Ballymena.

Recall that the homes of the foreign rapists were burned yesterday during the riots, and residents are demanding immediate repatriation.

