Violențe în India la evenimentul dedicat lui Lionel Messi! Organizatorul a fost arestat

Lionel Messi a încheiat sezonul competițional 2025 după ce a cucerit titlul în MLS alături de Inter Miami, iar în aceste zile, superstarul argentinian se află în India, unde efectuează un tur în mai multe orașe. Primul eveniment, organizat pe stadionul Salt Lake din Kolkata, a degenerat complet, fanii protestând la adresa organizatorilor.

Haos total la evenimentul dedicat lui Lionel Messi în India

Lionel Messi a sosit la arena din Kolkata sâmbătă, în jurul orei locale 11:30 (8:30 în România), unde urma să efectueze un tur al stadionului alături de coechipierii săi de la Inter Miami, Luis Suarez și Rodrigo de Paul. Din nefericire, fotbaliștii s-au aflat pe gazon timp de doar 10 minute înainte de a fi nevoiți să părăsească arena, deoarece situația din tribune a devenit una extrem de periculoasă.

Fanii prezenți în tribune au început să protesteze, deoarece nu puteau să îl vadă pe , nici măcar pe ecranele imense de la stadion, deoarece acesta a fost înconjurat instant de diverse persoane, precum politicieni, vedete, organizatori sau personal de securitate, conform . Biletele pentru eveniment au costat între 4500 și 10000 de rupii, așadar între aproximativ 43 de euro și 95 de euro.

În momentul în care suporterii și-au dat seama că Messi nu va completa turul stadionului, s-a declanșat haosul. Fanii au aruncat cu sticle și scaune, au rupt diverse bannere ale sponsorilor și au invadat gazonul arenei. De asemenea, aceștia au protestat la adresa Ministrului Sportului, Aroop Biswas, și a organizatorului Shatadru Datta.

Organizatorul evenimentului cu Lionel Messi, arestat de autorități

La scurt timp după dezastrul de la stadion, Shatadru Datta, principalul organizator al evenimentului dedicat lui , a fost arestat de către autorități. „Verificăm dacă a existat vreo gestiune defectuoasă din partea organizatorului, care a dus la haosul de pe stadion. El a fost reținut, iar poliția a adus acum situația sub control”, a declarat Rajeev Kumar, directorul general al poliției din Bengalul de Vest. Organizatorul a promis că va returna spectatorilor sumele plătite pentru bilete.

Mamata Banerjee, prim-ministrul Bengalului de Vest, a oferit o primă reacție pe contul oficial de : „Sunt profund deranjată și șocată de gestionarea proastă a evenimentului de la Salt Lake Stadium. Eram în drum spre stadion pentru a fi prezentă la eveniment alături de mii de iubitori ai sportului care s-au strâns pentru a-l vedea pe fotbalistul lor favorit, Lionel Messi.

Îmi cer sincer scuze lui Lionel Messi, precum și tuturor iubitorilor de sport și fanilor, pentru incidentul nefericit. Voi constitui o comisie de anchetă care va stabili responsabilitatea și va recomanda măsuri pentru a preveni astfel de incidente în viitor. Încă o dată, îmi exprim scuzele sincere tuturor iubitorilor de sport”.