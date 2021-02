Violențe la amicalul dintre FC Argeș și FC U Craiova 1948! Portarul oltenilor a sărit la bătaie. Video

FC Argeș a disputat azi, 24 februarie, un meci amical pe teren propriu cu FC U Craiova 1948, însă partida nu a fost deloc una amicală, în minutul 37 declanșându-se o bătaie în toată regula.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În minutul 37, Robert Popa, portarul oltenilor, a văzut direct cartonașul roșu după ce a sărit la bătaie. Totul a început de la un gest nesportiv făcut de Ionuț Năstăsie, mijlocașul piteștenilor, lui Dragoș Albu.

Goalkeeperul liderului din Liga 2 a sprintat din poartă pentru a-l împinge violent pe Ionuț Năstăsie, iar colegii l-au despărțit cu greu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Violențele de la meciul amical dintre FC Argeș și FC U Craiova 1948

Partida dintre FC Argeș și FC U Craiova 1948 s-a terminat cu victoria oltenilor, 2-0, în urma golurilor lui Junior Luboya și Andrea Compagno.

Formația lui Ovidiu Stîngă s-a aflat la ultimul test înaintea primului meci oficial din 2021, contra Concordiei Chiajna

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, FC Argeș este de departe revelația campionatului, iar dacă la începutul sezonului părea contracandidată sigură la retrogradare, acum piteștenii sunt la doar cinci puncte de locurile de play-off.

Momentul cu violențele se găsește la minutul 47:36 în filmulețul de mai jos.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jean Vlădoiu, impresionat de performanța lui FC Argeș

Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, Jean Vlădoiu, oficialul piteștenilor, a recunoscut să este impresionat de ce se întâmplă la FC Argeș: „Nu credeam că putem atât de repede să redresăm situația și să facem atâtea puncte! Timpul a fost foarte scurt.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am avut doar două săptămâni și jumătate să pregătim returul și mă temeam foarte mult de asta. Din punctul meu de vedere, băieții s-au autodepășit!”.

„Eu am mai spus că ultimul loc în clasament e mincinos. Dacă vom prinde play-off-ul pentru mine ar fi o minune. Am scrie istorie! Am avut 11 puncte și Iașiul avea 14 puncte. E parcă ireal”, a mai spus oficialul.

ADVERTISEMENT