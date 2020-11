Violeta Alexandru, depistată pozitiv cu COVID-19. Ministrul Muncii, al treilea membru al Guvernului infectat

Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a anunțat că a fost confirmată pozitiv cu COVID-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Membrul Guvernului Orban a postat un mesaj pe pagina de Facebook în care precizează că, deși e infectată, va continuă să muncească, de acasă.

Violeta Alexandru devine astfel al treilea membru al Guvernului care s-a infectat cu coronavirus, după Virgil Popescu și Lucian Bode.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Violeta Alexandru, depistată pozitiv cu COVID-19

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a fost confirmată cu Covid. Ea precizează că va continua să muncească de acasă.

”Am atât de multă treabă (și îmi și place ceea ce fac) încât, chiar și cu acest rezultat pozitiv la testul pentru covid, voi continua să muncesc de acasă. Voi fi chiar mai activă și mai eficientă, la Minister se mai întâmplă să mă întrerup des pentru că apare o urgență și dacă tot sunt acolo, întrerup ce fac și o rezolvăm. Parte dintre aceste urgențe (așa e viața la Ministerul Muncii, cu urgențe zilnice) vor fi acum preluate de echipa de conducere a Ministerului.

ADVERTISEMENT

Adevărul este că am tras mult, mai ales în ultima perioadă. Am puțin mai multă liniște în perioada zilelor următoare ca să trec prin toate, absolut toate evaluările și verificările pe care le-am cerut instituțiilor pe care le coordonez. Voi fi la telefon pentru a ajunge la rezultatele la care nu renunț până în ultima zi de mandat.

Sunt și voi rămâne activă. Se pot aștepta colegii din instituțiile din țară să fiu și mai curioasă acum că am mai multă liniște ca să mă uit peste informațiile cerute.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Să vă așteptați la multe informații utile aici. Inclusiv despre campania PNL București care se desfășoară în online exact așa cum suntem noi – cei din PNL București: decenți, serioși, cu determinarea de a face treabă pentru Capitală. Voi urma tratamentul indicat.”, scrie ministrul pe Facebook.

Ministrul Muncii, al treilea membru al Guvernului infectat

Violeta Alexandru este al treilea ministru din Cabinetul Orban care are COVID-19 în această perioadă a pandemiei, după Virgil Popescu (ministrul Economiei) și Lucian Bode (ministrul Transporturilor).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În urmă cu o zi, Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spunea că s-a vindecat de Covid-19 și s-a întors de miercuri la birou, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

”Vă spun cu bucurie că am încheiat perioada de izolare și am trecut cu bine peste boală. Cadrele medicale cu care am ținut legătura au fost de un real ajutor și le mulțumesc din suflet”, spunea Bode.