Violeta Alexandru garantează că pensiile vor crește. Ministrul a vorbit și despre mărirea alocațiilor

Violeta Alexandru a subliniat, din nou, că pensiile vor crește în această toamnă, însă nu se știe procentul exact.

Ministrul Muncii a abordat și subiectul sensibil al dublării alocațiilor, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Violeta Alexandru s-a lăudat cu măsurile pe care le-a luat pentru a ajuta românii care s-au întors din țară în pllină pandemie de coronavirus.

Violeta Alexandru a vorbit despre majorarea pensiilor, începând cu septembrie

Ministrul a dezvăluit că Guvernul Orban a decis să plătească 50% din salariile acelor români care s-au întors în țară și vor să rămână aici.

„În perioada pandemiei s-au întors peste un milion de români în țară. Îmi doresc să fiu în situația de a le oferi o variantă în România. Guvernul a luat decizia de a plăti 50% pentru românii care s-au întors și vor să rămână. Salariul ar fi de 2.500 lei, cel din care acoperim 50%.

Ei sunt oamenii care vor să vadă o schimbare per ansamblu în societate. Primul pas e făcut prin acest sprijin acordat de guvern angajatorului. Vom da de la Guvern și niște vouchere pentru sezonierii din HoReCa”, a declarat Alexandru.

Ministrul a subliniat că pensiile vor fi crescute, însă nu poate specifica un procent anume. De asemenea, Alexandru a abordat subiectul creșterii alocațiilor.

„Resursele la buget înseamnă relansarea economiei. Următorul pas ar fi prezentarea și evaluarea surselor de la buget. Pensiile vor crește. PNL tratează cu maximă responsabilitate acest subiect, în baza datelor de la Ministerul Finanțelor. Ne străduim să optimizăm costurile în aparatul public.

Asta se va vedea și la nivel de ministere. Cele mai clare cifre le are Ministerul de Finanțe. Am evitat să pronunț procentul de creștere pentru pensii. Nu vreau să alimentez emoții care nu ar face bine nimănui. Trebuie să avem o analiză bugetară. Dacă PSD dorea creșterea pensiilor, o făcea de la începutul anului. Mărirea pensiilor și alocațiilor sunt corelate prin banii de la buget. Ministerul Finanțelor va propune soluția”, a declarat Alexandru la Realitatea PLUS.

Pensiile ar trebui majorate cu 40% începând cu 1 septembrie, în timp ce alocațiile ar fi trebuit dublate din 1 august.