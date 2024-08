Violeta Alexandru s-a înscris oficial în USR. ”Este singura forță politică care se poate opune coaliției PSD-PNL”

Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, . Deputata a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Ludovic Orban care a pus-o în capul listei partidului Forța Dreptei, la alegerile europarlamentare.

Violeta Alexandru s-a înscris oficial în USR

În vârstă de 48 de ani, Violeta Alexandru este în prezent deputat în Parlamentul României și membră în Comisia pentru drepturile omului. În perioada 2016-2017, a fost ministru pentru Consultare Publică și Dialog Social, iar în perioada 2019-2020, a fost ministru al Muncii și Protecției Sociale.

Potrivit reprezentanților USR, Violeta Alexandru se va implica în cadrul partidului de campaniile electorale pentru alegerile prezidențiale și parlamentare.

Fostul ministru al Muncii a afirmat că de-a lungul carerei sale politice a avut valori comune cu cei de la USR, motiv pentru care a ales să se înscrie în partidul condus de Elena Lasconi.

„În toată perioada în care am activat în politică, am avut valori comune cu toți colegii mei din USR. Consider USR singura forță politică reformatoare care se poate opune actualei coaliții PSD-PNL, o coaliție incapabilă să facă reformele de care are nevoie România”, a declarat Violeta Alexandru.

Aceasta a subliniat că PSD și PNL sunt ”ele însele nereformate, așa că nu au cum să propună măsuri corecte de care are evidentă nevoie România”.

Mai mult, deputata a transmis că nu mai e timp de pierdut ”și ca atare am preferat să mă alătur USR și să mă apuc de treabă alături de echipă, atâta vreme cât vedeam proiectul meu politic în strânsă legătură cu obiectivele pentru care Uniunea Salvați România luptă”.

”Este un câștig pentru întreaga echipă USR”

Decizia fostului ministru PNL de a se alătura formațiunii politice pe care o conduce „un mare câștig”.

Președinta USR are numai cuvinte de laudă la adresa Violetei Alexandru pe care o consideră ca fiind un profesionist,”un om care a dovedit că poate să facă performanță”.

„USR înseamnă o echipă de oameni care vor să schimbe țara asta în bine, să nu mai fie o țară sărăcită de tot soiul de oportuniști politic. Violeta este un profesionist, un om care a dovedit că poate să facă performanță, să miște un sistem încremenit în zeci de ani de decizii proaste. Este un câștig pentru întreaga echipa USR că Violeta va lucra alături de noi pentru ca cei ce muncesc cinstit în țara asta să fie respectați și să primească ceea ce merită, mai ales în această perioadă în care vedem că PSD a creat haos în sistemul de pensii și de salarizare!”, a declarat președinta USR, Elena Lasconi.