Violeta Alexandru: ”Sunt prea multe semne de întrebare”. Președintele PNL București vrea o renumărare a voturilor în sectoarele 1 și 5

Preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, se arată îngrijorată de modul cum s-a desfășurat procesul de numărare a voturilor în Capitală.

”Vom lua o decizie cu privire la solicitarea de renumărare a voturilor în mai multe sectoare din Bucureşti”, a anunţat Violeta Alexandru.

Clotilde Armand (Sectorul 1) și Cristian Băcanu (Sectorul 5) sunt cei doi candidați sustinuți de PNL și USR-PLUS care se află într-o bătalie strânsă pentru primărie.

Violeta Alexandru (PNL): Simt că vom avea o discuție cu cei de la AEP

”Prea multe semne de întrebare plecate de la procesele verbale din sectoarele 1 şi 5. Terminăm de verificat, în câteva minute, copiile PV de la secţiile de votare din sectorul 5. Acelaşi lucru l-au făcut colegii mei de la sectorul 1. Celelalte organizaţii PNL din sectoare verifică. Apreciez foarte mult seriozitatea lor”, a scris pe facebook, Violeta Alexandru.

La Sectorul 1, după numărarea a 93,69% dintre voturi, Clotilde Armand are 41,32%, Daniel Tudorache (PSD) – 39,46%. Exit poll-ul inițial o dădea victorioasă pe franțuzoaică fără mari emoți. Era o diferență de aproximativ 12 procente.

”Pentru mine este o chestiune obligatorie ca PNL Bucureşti să se asigure că rezultatul alegerilor exprimă, în mod corect, opţiunile alegătorilor. AEP, simt că vom avea o discuţie despre modul în care preşedinţii secţiilor de votare au fost instruiţi şi şi-au făcut treaba în alegerile locale din Bucureşti”, a mai afirmat Violeta Alexandru.

La Sectorul 5, după numărarea a 97,30% dintre voturi, Cristian Popescu Piedone are 28,08%, Daniel Florea (PSD) – 25,64%, iar Cristian Băcanu (PNL-USR PLUS) – 25,24%. În mai multe sectoare din Bucureşri, PNL şi USR PLUS reclamă fraudarea alegerilor.

Nicușor Dan este noul primar al Capitalei. La aflarea veștii, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS a spus că ”este ziua de naștere a noului București”. Una din problemele stringente este legată de apa caldă.

“Mandatul meu va începe undeva în jur de 10 octombrie, iarna o să înceapă pe 15 noiembrie, nu o să putem să schimbăm conducte în perioada asta. Ce pot să promit este că în acest interval vom asigura stocuri pentru avariile, care în mod sigur vor fi foarte multe, vom asigura echipamente, vom asigura instrumente de detecție a avariilor. Pe problema termoficării sunt două probleme – una de fond, că trebuie să înlocuim inelul principal, durează mult, dar ne vom apuca în primăvară pentru că avem banii europeni, și una de intervenție rapidă când avariile se produc, până când vom rezolva problema mare de fond, și asta e ce pot să promit acum”, a transmis Nicușor Dan la B1Tv.

