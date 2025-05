Violonistul-fenomen care pune România pe hartă! Noul George Enescu al generației sale, ambasador la 18 ani!

Violonistul-fenomen, are doar 18 ani, dar numele lui începe să răsune pe cele mai mari scene ale lumii. Cu o vioară în mână și România în suflet, acest tânăr a fost deja comparat cu George Enescu și recunoscut ca Ambasador Cultural. Cine este starul care pune țara noastră pe harta muzicii clasice internaționale?

Violonistul-fenomen, la doar 18 ani, scrie istorie pentru România pe marile scene ale lumii.

De multe ori, știrile despre tinerii români aduc vești triste sau comportamente negative. De aceea, când apare un tânăr cu adevărat excepțional care ridică prestigiul României, pare ca o gură de aer proaspăt pentru toți.

La doar 18 ani, Antonio Piculeață este numit Ambasador Cultural al României. Acesta cucerește marile săli de concert europene cu talentul său impresionant la vioară. „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, inițiată de Fundația Dan Voiculescu, care pune în lumină valorile tinere care schimbă fața țării noastre.

În ianuarie 2024, regizorul Serge Celibidache i-a acordat titlul de Ambasador Cultural al României, o distincție care vorbește despre talentul său și despre rolul pe care tânărul violonist și-l asumă în promovarea valorilor românești.

Cu o carieră care de-abia începe, dar care promite să fie strălucitoare, Antonio este deja o adevărată emblemă a muzicii clasice românești, iar România poate fi mândră că are un astfel de ambasador pe scenele Europei.

„Pentru mine, a fi Ambasador Cultural al României și parte din campania “100 de tineri pentru dezvoltarea României” este o onoare, dar și o responsabilitate. Cred că prin muzică putem inspira, conecta și construi punți între generații și culturi. România are un potențial imens, iar eu îmi doresc să contribui la viitorul ei prin ceea ce știu să fac cel mai bine: să cânt.”, a spus violonistul, pentru FANATIK.

Un geniu al viorii format între New York și București, aclamat în marile capitale ale culturii europene

Născut în New York și crescut la București, de referință pe marile scene ale muzicii clasice.

A început să cânte la vioară la doar șase ani și nu s-a oprit niciodată. La nouă ani a debutat ca solist pe scena Ateneului Român, acompaniat de Orchestra Medici, sub bagheta lui Iosif Prunner. Un an mai târziu, a interpretat Mozart alături de Filarmonica „Oltenia” din Craiova, condusă de dirijorul Mădălin Voicu.

Studiile le-a continuat la unele dintre cele mai importante școli din lume: Juilliard School și Lucy Moses School of Music din New York, Royal College of Music din Londra, iar în prezent se formează la Viena cu profesoara Dora Schwarzberg, o autoritate în domeniul muzicii clasice.

În 2019, a fost remarcat de violonistul Roman Kim, care i-a devenit mentor și l-a introdus în secretele unei tehnici violonistice avansate. Antonio a avut șansa să studieze cu maeștri renumiți precum Li Lin și Kenneth Renshaw (Juilliard School), Viktor Basis (Lucy Moses School) și Nicola Benedetti.

Printre colaborările sale de top se numără recitalurile alături de pianistul canadian Tony Yike Yang, interpretând capodopere precum Sonata de César Franck, Rondo Capriccioso de Saint-Saëns, Salut d’Amour de Edward Elgar, Syncopation de Fritz Kreisler și Cantabile de Paganini.

A obținut numeroase distincții: premiul I la Olimpiada Națională de Muzică, premiul I la concursul „Remember Enescu” și statutul de finalist la competiția „Chieti Classica” din Italia. A fost, de asemenea, primul violonist care a cântat în Aula Academiei Române, un spațiu mai degrabă dedicat dezbaterilor academice decât recitalurilor.

A susținut concerte și recitaluri în România, dar și în centre culturale europene: Bruxelles, Viena, Berlin, Sibiu, Brașov, Ploiești. A participat la „Global Violin Sessions”, un proiect internațional coordonat de violonistul Gezalius.