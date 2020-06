Viorel are amantă. Vulpița a aflat cine este femeia. Soții din Blăgești, scandal de proporții

Ape tulburi din nou în cuplul Vulpița – Viorel Stegaru după ce femeia din județul Vaslui a aflat că este înșelată. Veronica Stegaru știe și despre cine este vorba, amenințându-și soțul că va băga divorț, dar nici acesta nu se lasă mai prejos lansând acuzații grave la adresa femeii care l-a făcut tată.

Cine este amanta lui Viorel Stegaru. Vulpița a spus totul

Veronica și Viorel Stegaru păreau că s-au mai liniștit după ce în weekend-ul de Rusalii au petrecut la mare, însă spiritele s-au încins din nou după ce femeia din Blăgești a aflat că soțul îi pune coarne. Mai mult decât atât, Vulpița a declarat că bărbatul vorbește des la telefon cu Gabriela, amanta care ar fi venit inclusiv la locuința din județul Vaslui.

„Eu cred că a vorbit cu Gabriela (…) Nu se mai poate cu el! La divorț o să ajungem! Dacă mă mai caută, o singură dată, treaba lui! O încurcă! Ori îmi schimb cartela, să nu-mi mai afle numărul de telefon…”, a spus Vulpița la „Acces Direct”, scrie wowbiz.ro.

Veronica și Viorel Stegaru, tot mai aproape de divorț?

Viorel Stegaru nu a lăsat deloc garda jos și i-a amintit soției că are bagajele făcute și poate oricând depune actele de divorț pentru că el deja a luat legătura cu un avocat din Bârlad. Se pare că Vulpița nu mai suportă jignirile și certurile la care este supusă din partea bărbatului.

„Fiți atenți! Eu spun clar și sigur. Bagajul este făcut. Totul este aranjat”, a fost replica lui Viorel, în cadrul emisiunii prezentate de Mirela Vaida, la Antena 1, potrivit sursei menționate.

Vulpița a mărturisit chiar că acesta i-a aruncat pe geam lucruri la care ținea foarte mult. Femeia din Blăgești a mai spus că relația nu mai merge deloc în ultima vreme și nici nu mai are sentimente pentru bărbatul alături de care are o fetiță.

Viorel, acuzații grave la adresa Vulpiței. O vrea în spatele gratiilor

În altă ordine de idei, Viorel Stegaru a declarat că i-a ajuns cuțitul la os și că nu mai vrea să primească nicio indicație din partea soției sale. Bărbatul din județul Vaslui și-a amenințat soția cu închisoarea pentru că ar umbla cu mai mulți bărbați, lucru care l-a adus la capătul răbdărilor.

„Lasă că vedea ea ce pățește de acum înainte! Să îmi dea și mie indicații unde a fost aseară, ce a făcut și… Mă ia ca prostul… de prost! O să vadă ea ce o să pățească, de acum înainte. Eu nu îi mai zic nimic! Nu mai pot, mi-a ajuns cuțitul la os!

O să vadă ea, garantat 100%, că o să se ducă. S-ar putea, cu legea, să facă și închisoare! Eu sunt sigur că o să facă 100%. Eu am un avocat bun, la Bârlad, am un judecător bun, la Bârlad, cu care am vorbit, știu ce au de făcut! Și o să iasă…”, a spus Viorel în emisiunea de la Antena 1.

