Viorel Cataramă nu poate candida la Primăria Capitalei. Motivul pentru care a fost respins

După alegerile prezidențiale din iarna anului trecut, Viorel Cataramă are parte de peripeții și în lupta pentru fotoliul de primar al Capitalei. Biroul Electoral al Circumscripției Electorale București a invalidat toate candidaturile din partea Mișcării Patrioților Români, astfel că omul de afaceri nu mai are dreptul să intre în cursă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, acesta cataloghează decizia drept un abuz și anunță că își va căuta dreptatea în instanță. De asemenea, Cataramă pune întreaga situație pe seama faptului că în ultima perioadă a pledat pentru imunizarea în grup ca soluție împotriva noului coronavirus,

„Rog pe toți membrii și simpatizanții noștri să aibă încredere în justiție. Să avem credință că un astfel de abuz va fi sancționat ca atare!”, afirmă afaceristul, care le promite bucureștenilor „o viață normală, cu toate libertățile garantate”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lovitură pentru Viorel Cataramă. Candidatura sa la Primăria Capitalei a fost invalidată

„M-am născut, am învățat și am muncit în România. În prezent am o situație materială și o poziție socială solide, fără grija zilei de mâine. Mulţi dintre prietenii și cunoscuții mei mă întreabă de ce nu-mi trăiesc viata liniștit și fericit alături de cei dragi? Sunt întrebări egoiste! Cu toții suntem datori, la un moment dat să facem ceva pentru comunitate, pentru țara noastră, atât cât putem!

În acest an suntem în faţa unei provocări extreme: suspendarea, fără un motiv temeinic, a drepturilor și libertăților fundamentale și instaurarea dictaturii politico-medicale. Sunt singurul politician din Romania, care din martie militez pentru imunizarea de grup, ca armă de luptă eficientă împotriva noului corona-virus.

ADVERTISEMENT

Asta înseamnă o viata normală, cu toate libertățile garantate. Si, evident, cu sfaturi înțelepte către populație privind igiena, distanțarea fizica și masca de protecție, nimic însă obligatoriu”, a scris Viorel Cataramă pe contul său de Facebook.

A încercat să se infecteze cu COVID-19 pentru a-și demonstra ideile

În mai 2020, omul de afaceri își anunța intenția de a se infecta voluntar cu noul virus pentru a demonstra că acesta nu justifică „încălcarea drepturilor și libertăților”, dar și că imunizarea în grup este o soluție eficientă într-o astfel de situație.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Intenţionez să mă infectez voluntar cu COVID-19 pentru a demonstra că:

1.Injectaţi cu frică, am acceptat mult prea uşor atât pierderea drepturilor noastre fundamentale, cât şi prăbuşirea economiei româneşti; experimentul funcţionează, pe viitor nu va mai fi nicio problemă să ne pierdem libertăţile atât de greu câştigate!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

2. Metoda imunizării de grup, pe care am susţinut-o încă de la început, are aceleaşi rezultate (vezi Suedia, Olanda…), dar nu a falimentat ţară şi nici nu anulează drepturile şi libertăţile fundamentale (vezi şi declaraţiile Directorului Executv OMS, dr. Michael Ryan).

3. La ridicarea stării de urgenţă, Coronavirus va continua să existe, însă vaccin nu; vom fi în aceeaşi situaţie ca la început, cu toţii ne vom infecta, se va demonstra că sacrificiile au folosit exclusiv unor scopuri care nu au nicio legătură cu ″grija″⁣ pentru populaţie!

ADVERTISEMENT

4. Falimentarea României şi anularea drepturilor şi libertăţilor oamenilor fără o cauză obiectivă, trebuie sancţionata, într-un fel sau altul.

Notă: nu neg existenţa COVID-19, spun numai că persoanele vulnerabile trebuie protejate, restul populaţiei trebuie să beneficieze de sfaturi competente, dar să aibă deplină putere de decizie a propriilor acţiuni.”, scria Viorel Cataramă la vremea respectivă.