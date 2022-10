Viorel Lis, lovit de problemele financiare și de sănătate! Cu câți bani trebuie să se descurce lunar

Viorel Lis a vorbit despre problemele sale financiare, dar și cele de sănătate. Fostul edil al Capitalei a spus că se descurcă foarte greu din pensia pe care o are.

Viorel Lis, lovit de problemele financiare! Cu câți bani trebuie să se descurce lunar

și singura sursă de venit pentru el este pensia sa. Fostul edil al Capitalei a precizat că are o pensie de 3.500 de lei pe lună, cu care trebuie să se descurce atât el, cât și soția lui.

Despre Oana Lis, acesta a spus că a mai început să facă niște bani pentru că a terminat Facultatea de Psihologie și mai are consultații.

„Eu trăiesc din pensia pe care o iau și cam atât, cum să spun… este foarte greu, foarte greu. Pensia mea nu este pensie din aceea mare, este pensie de inginer, de 35 de milioane (n.r bani vechi) pe lună.

Atât am pensia. Mai face și ea, a terminat facultatea și mai face ore de psihologie”, a spus fostul edil al Capitalei.

Dar problemele financiare nu sunt singurele pentru fostul edil al Capitalei. După ce deoarece ea și soțul ei au rămas fără bani, Viorel Lis a povestit că stă foarte rău și cu sănătatea.

Viorel Lis a explicat că chiar a crezut că o să moară și nu o să mai vadă niciodată pe Oana Lis. Acesta suferă de diabet, a fost operat de colecist și a avut și o semipareză.

După aceea, fostul edil al Capitalei a suferit un infarct, din cauza căruia rămas paralizat și nu mai poate merge.

„Pe urmă am avut infarctul acela la care am avut o intervenție (…) Am rămas paralizat! Nu mai pot să merg. (…)

Eu nu am bani foarte mulți, îmi pare rău, de multe ori m-au atacat unii că am făcut, că am dres, dar acum se uită lumea în contul meu, se uită la ce proprietăți am și nu am nimic”, a mărturisit Viorel Lis, pentru Antena Stars.