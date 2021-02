Viorel Lis, noi probleme de sănătate. Ce a pățit fostul edil: „Analizele sunt destul de urâte”

Viorel Lis are noi probleme de sănătate chiar de ziua lui de naștere și a declarat că abia mai poate merge din cauza afecțiunii de care suferă. Fostul edil al Capitalei a avut parte de clipe destul de grele în ultima perioadă din cauza stprii fizice.

În cadrul unei emisiuni TV, Viorel Lis a declarat că nu se simte bine și că se confruntă cu o semi-pareză în zona picioarelor, care îi îngreunează considerabil mersul.

Din fericire, Oana Lis, partenera lui de viață, este tot timpul alături de el și se asigură că dispune de tot ce are nevoie pentru a se simți bine. Fostul primar al Bucureștiului este, în continuare, speriat de o posibilă infectare cu coronavirus.

Viorel Lis, noi probleme de sănătate. Ce a pățit fostul edil

Viorel Lis nu are deloc o stare de sănătate bună și semi-pareza din zona picioarelor nu îi dă deloc pace. Fostul om politic este impresionat de ajutorul pe care îl primește din partea soției lui, Oana, pe care o apreciază enorm.

„Nu pot să petrec din mai multe motive. În primul rând, și mie, și Oanei, ne este frică de acest virus, Covid, și în al doilea rând, am unele probleme de sănătate. Sunt bine, dar am probleme, am un fel de semi-pareză, trebuie să mă duc la un doctor, ori să mă opereze, ori să fac recuperare.

Este la picioare, am dureri groaznice și merg foarte greu, câteodată nici nu pot să merg. Oricum, ce este bine pentru mine, e că o am pe Oana lângă mine, care nici nu mă așteptam să fie atât de aproape de mine și să am atâta ajutor din partea ei”, a declarat Viorel Lis la Antena Stars.

De asemenea, Viorel Lis a precizat că nu își poate face nicio intervenție chirurgicală până nu se vaccinează împotriva coronavirusului. Fostul primar al Capitalei urmează să se vaccineze la începutul lunii martie. Nici rezultatul analizelor nu a fost unul îmbucurător, ci din contră.

„Am o fată care este plecată în America, un băiat care e la casa lui, deci cam pe Oana o am, singură. Oana este lângă mine din toate punctele de vedere. Când se termină pandemia, vreau să-mi fac o zi, dar cred că atunci când fac 8 ani, pardon, 80 de ani.

Am probleme, în sensul că am făcut analizele, sunt destul de urâte și am două posibilități, dar nu pot să fac nimic până când nu fac vaccinul, pentru că mi-e frică și mie, și Oanei, de Covid și vaccinul îl fac la începutul lui martie”, a continuat Viorel Lis.

