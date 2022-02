Viorel Lis trece printr-o perioadă dificilă. Fostul edil nu s-a recuperat în totalitate după ce a avut Covid-19, dar a ajuns din nou la spital.

Acesta a adormit cu picioarele pe un radiator și a suferit arsuri la un picior.

Oana și Viorel Lis locuiesc în sectorul 3 al Capitalei, acolo unde sunt probleme grave cu furnizarea căldurii.

Viorel Lis nu-și mai simte picioarele. Fostul primar a avut nevoie de ajutorul medicilor după ce s-a ars

Ghinioanele se țin lanț de fostul primar al Capitalei. În urmă cu două zile, Viorel Lis a ajuns de urgență la spital. A adormit cu picioarele pe un radiator și a suferit arsuri grave. Starea sa de sănătate este destul de delicată, mai ales că acesta a avut de curând Covid, suferă de diabet și a făcut un AVC în trecut.

ADVERTISEMENT

Viorel Lis a intervenit în cadrul unei emisiuni și a făcut primele declarații după ce a ajuns din nou la spital. Acesta spune că arsurile aproape s-au vindecat, dar nu își simte picioarele.

“Nu îmi mai simt picioarele. Aveam un calorifer, încălzeam și fără să vreau m-am atins de calorifer cu picioarele, dar nu am simțit și atunci s-au ars, s-au făcut bășici mari.

ADVERTISEMENT

Mi-a și trecut aproape. Asta e vârsta, nu am ce să fac.”, a spus Viorel Lis

Fostul edil a vorbit și despre alte probleme de sănătate cu care se confruntă. Acesta recunoaște că fără

“Adică am probleme, am pareza asta care nu mai pot să merg, nu merg decât dacă mă sprijin de Oana. Nu pot pentru că nu am nici echilibru, numai cu cadru și e greu să merg. Cred că am căzut de vreo cinci ori până acum”, a mai spus fostul primar.

ADVERTISEMENT

Viorel Lis (77 de ani) a suferit o semi-pareză în urmă cu ceva timp și acest lucru i-a afectat mobilitatea. De altfel, acesta spunea că a avut probleme în perioada pandemiei, pentru că nu a putut să iasă din casă.

În luna noiembrie a anului trecut, Blondina a cerut să stea în aceeași rezervă cu soțul ei pentru a-l putea îngriji.