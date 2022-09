Viorel Lis, primele declarații despre starea de sănătate: ”Mintea mi-a rămas trează”

Fostul politician a făcut primele declarații despre , după ce în ultima perioadă a fost internat în repetate rânduri în spital. Prin ce probleme medicale a trecut până în prezent soțul Oanei Lis.

Viorel Lis, detalii despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Prin ce trece

Viorel Lis nu traversează o perioadă tocmai bună din punct de vedere medical, dar nu și-a pierdut speranța. Vedeta luptă pentru a-i fi mai bine, mai ales că se bucură de un sprijin real din partea partenerei de viață.

ADVERTISEMENT

„Dumnezeu m-au ajutat, am trecut prin toate, am trecut prin multe, multe boli cum ar venit. Am avut o operație de colicist, infarct, operație pe inimă, paralizie parțială, picioarele m-au cam lăsat, acum încerc să-mi revin.

Mintea mi-a rămas trează. Gândesc și văd lucrurile așa cum sunt, n-am nicio problemă, e adevărat, la ora actuală, toate discuțiile pe care le-a avut Oana cu presa sunt despre mine și despre sănătatea mea.

ADVERTISEMENT

Sunt sigur că pot să și particip la altfel de interviu, să discut despre probleme politice, economice care se întâmpla la ora actuală în țară și în lume.

În același timp pot să spun că îmi aduc aminte despre petreceri, unde ne întâlneam cu multe personalități, care multe dintre ele la ora actuală nu mai sunt și îmi aduc aminte și nu voi uita niciodată acele întâlniri. Asta este viața mea.

ADVERTISEMENT

La ora actuală nu pot decât să fac exerciții ca să pot să mă ridic în picioare. Este foarte greu și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să mă refac cât de cât ca să pot să mă deplasez”, a mărturisit Viorel Lis pentru .

Viorel Lis, încrezător în forțele proprii

Viorel Lis a ajuns la vârsta de 78 de ani, are numeroase probleme de sănătate, dar este încrezător în forțele proprii. Fostul primar al Capitalei este schimbat radical de , dar continuă să lupte.

ADVERTISEMENT

Fostul politician a trecut prin multe situații neplăcute în ultima perioadă, acum fiind imobilizat la pat. Vedeta face zilnic exerciții de recuperare, lucru dovedit chiar de soția sa, Oana, prin intermediul unor imagini.