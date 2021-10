Fostul edil al Capitalei și-a dorit să-și surprindă soția. Așa că a decis să-i facă o declarație de dragoste specială. Acesta i-a transmis în cadrul unei emisiuni că nu ar putea trăi fără ea și i-a mulțumit pentru că îi este alături.

Viorel Lis a avut mai multe probleme de sănătate de ceva vreme, iar starea sa nu este foarte bună.

În urmă cu câteva luni a suferit o operație, iar acum soția sa a dezvăluit că se confruntă și cu alte probleme.

Viorel Lis recunoaște că nu ar putea trăi fără Oana. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis soției sale

Oana Lis și Viorel Lis formează unul dintre cele mai pitorești cupluri din showbiz. În ultima perioadă au fost însă nevoiți să treacă prin situații dificile din cauza stării de sănătate a fostului primar al Capitalei.

Oana i-a fost mereu aproape. L-a îngrijit cum a putut mai bine și a încercat din răsputeri să-l facă să zâmbească. Viorel Lis și-a dorit să-i mulțumească soției sale într-un mod inedit. A ales să-și declara din nou dragostea într-o emisiune.

să trăiască fără soția sa.

“Ce pot să spun. Singura care rezolva tot este ea. Am încercat să fiu alături cât am putut. Am fost mereu apropiat. Întotdeauna am încurajat-o.

A căpătat foarte multă încredere în ea și rezolvă foarte multe probleme pe care nici eu nu aș putea să le rezolv. Nu am făcut ceva special, doar am fost așa cum trebuie să fie un bărbat.

Era destul de slabă psihic, iar eu am întărit-o. Nu aș mai putea să trăiesc fără ea.”, a declarat Viorel Lis,

Viorel Lis a ajuns pe mâna medicilor

Viorel Lis a fost al un pas de moarte în urmă cu câteva luni. Medicii i-au salvat viața după ce l-au operat de colecist.

“E complicat, de când cu pandemia s-au accentuat problemele de sănătate, au apărut altele noi, nu mai poate să mai meargă bine din cauza sedentarismului că a stat mai mult în pat. Bătrânețea este destul de grea”, spunea Oana Lis pentru Antena Stars.