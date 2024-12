Viorel Moldovan a anunțat titularul pe care Rapid l-a pierdut până la finalul anului: ”Nu mai avem ce face”

Viorel Moldovan a confirmat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că Benjamin Siegrist (32 de ani) nu va mai juca la Rapid anul acesta. Locul de titular în poartă va fi luat de Marian Aioani (25 de ani).

Președintele giuleștenilor a oferit toate detaliile legate de starea de sănătate a goalkeeper-ului elvețian. Moldovan a transmis că Benjamin Siegrist a suferit o leziune musculară la gamba piciorului drept.

Oficialul alb-vișiniilor a informat că leziunea este una minoră. Rapid nu își dorește să își asume nici cel mai mic risc. Moldovan a explicat că forțarea portarului poate să conducă la o accidentare mai gravă.

”Siegrist, din păcate, cred că l-am pierdut pentru acest an. Nu cred că îl vom mai avea. Are o leziune musculară pe gamba piciorului drept. Este mai mică, dar o leziune este o leziune.

Am văzut că el încă mai șchioapătă și asta spune multe. Este sub tratament. Nu cred că are rost să fie forțat, să riscăm să sufere o accidentare mai gravă. O să mergem pe mâna lui Aioani”, a declarat Viorel Moldovan, în cadrul unei intervenții telefonice la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Siegrist, un fotbalist crucial pentru Rapid

Benjamin Siegrist a reușit o primă parte a sezonului foarte bună în poarta giuleștenilor. , singurul plus pentru echipă din perioada Neil Lennon.

1-1, ultimul duel al alb-vișiniilor din campionat. Locul său a fost luat de Marian Aioani, titularul din startul stagiunii dinaintea aducerii elvețianului.

Statistica lui Benjamin Siegrist confirmă forma foarte bună pe care a arătat-o pe teren. Are o medie de sub un gol încasat pe meci. În 13 partide din Superligă a fost învins de doar zece ori.

În plus, el a reușit să mențină poarta intactă pentru Rapid de cinci ori. Site-ul de specialitate îl cotează la 500.000 de euro. Marian Aioani (1,3 milioane de euro) și Bogdan Ungureanu (150.000 de euro, 17 ani) sunt ceilalți portari pe care se bazează Marius Șumudică.

