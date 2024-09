Viorel Moldovan a oferit ultimele detalii despre situația lui Săpunaru. „Sper că pauza asta îi va face bine”

Problemele medicale ale lui Cristi Săpunaru sunt pe cale să fie rezolvate în această pauza competițională din SuperLiga. Viorel Moldovan a dat ultimele detalii despre starea căpitanului de la Rapid București la FANATIK SUPERLIGA.

Viorel Moldovan, ultimele detalii despre situația lui Săpunaru. „Sper că pauza asta îi va face bine”

Marius Șumudică l-a readus în primul „11” al Rapidului pe . Revenirea pe teren a căpitanului din Giulești nu a fost cea mai fericită pentru acesta.

Fotbalistul s-a confruntat cu probleme medicale la tendon și a jucat cu mari sacrificii în partidele cu Poli Iași și Universitatea Craiova. Viorel Moldovan a vorbit despre situația căpitanului din Giulești și a spus cânnd va fi 100% apt din punct de vedere medical.

„Săpunaru face eforturi considerabile, este apt din punct de vedere fizic. El are acele probleme la tendon, ultimele două jocuri le-a jucat cu infiltraţii. A încercat să își ridice nivelul și să dea totul, dar suferă din punct de vedere medical.

Sper ca pauza asta îi va face bine, să reușească să se recupereze. Eu cred că îl vom recupera, două săptămâni sunt două săptămâni. Rămâne de văzut și programul de antrenamente, dacă va putea să le parcurgă împreună cu echipa.

Săpunaru este un jucător important pentru noi, un lider de care avem nevoie”, a declarat Viorel Moldovan la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Rapid transferă de la Genoa! Toate detaliile mutării lui Filippo Melegoni

București. Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA toate detaliile transferului cu care Marius Șumudică vrea să dea lovitura în Giulești.

„Mai am o informație de ultimă oră de la Rapid. Italianul Melegoni, de la Genoa, pe care îl vor cei de la Rapid, îl vrea Șumudică, îl vrea chiar și domnul Șucu. Pentru că am înțeles că domnul Șucu are și el o relație foarte bună cu câteva cluburi din Europa și unul dintre ele ar fi Genoa.

Înțeleg că toată lumea îl vrea pe Melegoni, în frunte cu Șumudică. Lucrurile se apropie de final. În proporție de 95%, Melegoni va fi jucătorul Rapidului. Va fi împrumutat de la Genoa 1 an de zile. Toată lumea și-a pus relațiile în funcțiune. Are un salariu mare de 50.000 de euro.

Înțelegerea e ca Rapidul să îi plătească jumătate din bani 25.000 de euro, iar cei de la Genoa restul de 25.000 de euro. Împrumutul va fi bineînțeles cu opțiune de cumpărare peste un an de zile. Eu, din ce știu, Șumudică e foarte încântat de acest jucător, Melegoni”, a dezvăluit Horia Ivanovici.