Viorel Moldovan a început deja treaba la Rapid. pentru formația patronată de Dan Șucu. Giuleștenii nu mai concep ratarea titlului în sezonul viitor. „Comisarul” a rămas plăcut impresionat de Marius Marin, mijlocașul central de la Pisa.

Viorel Moldovan a pus ochii pe un titular al naționalei României pentru un transfer la Rapid: „Căutăm pe acea poziție”

Viorel Moldovan a lăudat echipa națională a României, grație victoriei cu Ucraina, scor 3-0, în prima etapă din Grupa E de la EURO 2024. . Titular în duelul de pe Allianz Arena, Marius Marin a reușit să-i atragă atenția președintelui de la Rapid.

Fostul internațional român a recunoscut că l-ar vrea pe Marius Marin la Rapid. Mijlocașul în vârstă de 25 mai are contract cu Pisa, în Serie B, până pe 30 iunie 2025. „Pe Marius Marin l-aș lua la Rapid și mâine, căutăm pe acea poziție.

A făcut un meci senzațional, a alergat mult, foarte agresiv, a asigurat zona din fața fundașilor centrali. A fost piesa de care echipa națională avea nevoie pentru a da echilibru în fața fundașilor”, a declarat Viorel Moldovan, la .

Florin Răducioiu i-a tăiat aripile lui Viorel Moldovan: „Le va fi greu să-l ia”

Florin Răducioiu a enumerat numeroasele calități care îl recomandă pe Marius Marin. Fostul mare internațional român i-a tăiat aripile lui Viorel Moldovan și a spus că va fi foarte greu ca Marius Marin să ajungă la Rapid.

“Marius Marin e un jucător foarte important, e un jucător care îți dă un anumit echilibru, un jucător care e foarte inteligent, are un plasament foarte bun pentru a recupera imediat mingea.

Are anumite aptitudini chiar ofensive, nu pierde ușor mingea. E un jucător foarte util. Da, mai toate echipele au nevoie de acest profil de jucător. Un pic m-a surprins alegerea lui Viorel Moldovan.

Eu l-aș fi ales pe Stanciu, am nevoie să dau goluri, am nevoie de creativitate, de fantezie, ceea ce Stanciu poate oferi. Cu siguranță ne-a dat Viorel o idee de ce profil de jucător are nevoie Rapid, dar cu siguranță le va fi greu să îl ia pe Marius.

Habar n-am, nu știu care ar fi prețul. El are contract acum, trebuie o sumă de transfer. Are și altă expunere acum și valoarea lui a crescut, cu siguranță”, a spus și Florin Răducioiu.

Cifrele lui Marius Marin

Născut la Timișoara, Marius Marin s-a format la Poli, iar în august 2016 a fost transferat de Sassuolo U19. Un an mai târziu, mijlocașul român a fost împrumutat de Catanzaro. Revenit în august 2018 la Sassuolo, Marius Marin a fost împrumutat ulterior la Pisa.

După un sezon, în iulie 2019, Pisa l-a transferat definitiv pe Marius Marin în schimbul sumei de 400.000 de euro. În tricoul „nerazzurrilor”, internaționalul român a adunat 209 de partide, reușind să înscrie 6 goluri și să ofere 10 pase decisive.

19 apariții a adunat Marius Marin în naționala României

1,6 milioane de euro este cota lui Marius Marin, potrivit Transfermarkt.com