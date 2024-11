Viorel Moldovan a răbufnit după CFR Cluj – Rapid 1-1: „Este inuman să joci la -5 grade! Vrei totul gratis?”

Președintele Rapidului este de părere că echipa nu ar fi meritat să piardă meciul, fiind mulțumit cu rezultatul de egalitate, „smuls” în ultimele minute prin .

Viorel Moldovan a răbufnit după CFR Cluj – Rapid

Viorel Moldovan, președintele Rapidului, a fost , explicând că au fost minus 5 grade Celsius în timpul confruntării, gazonul fiind înghețat:

ADVERTISEMENT

„Cred că și la noi ar fi bine să se dispute meciuri la aceleași ore, în aceleași zile. Nu înțeleg de ce la noi nu se poate face altceva. E inuman să jucăm la minus cinci grade Celsius!

Este foarte frig în perioada asta la 21:30. OK, am înțeles, dar atunci să se facă abonamente. Vrei totul gratis? Poate m-am obișnuit mai mult cu Franța.

ADVERTISEMENT

Nu aș vrea să fac aprecieri legate de CFR, CFR e o echipă bună cu un antrenor bun și cu jucători valoroși. Suntem și noi acolo, sperăm să ne revedem în play-off.

Nu meritam să pierdem acest joc. Ne bucură că nu pierdem de mult timp, chiar dacă am primit gol astăzi. Am reușit să egalăm și e bine. A fost un șut înșelător, asta este până la urmă, bine că am egalat și noi.

ADVERTISEMENT

Dacă reușim să câștigăm împotriva Petrolului e bine pentru noi. Sunt puncte care vor conta în economia clasamentului final. Adversarii sunt foarte buni și sperăm să ajungem pe loc de play-off la final”.

„Bineînțeles că văd Rapid în play-off!”

„Boupendza caută să aibă multe realizări, migrează în diferite zone ale terenului. Vrea să facă multe lucruri, poate și de-asta nu se lipește la goluri. E un jucător cu mare calitate și se va îndrepta și norocul înspre el.

ADVERTISEMENT

Christensen e ceasul de la mijlocul terenului pentru noi. NJie crește puțin și el din punct de vedere al nivelului, a suferit o contractură. Mi se pare că e inuman să joci la -5 grade Celsius. Nu înțeleg aceste programări”, a , la TV .

„Bineînțeles că văd Rapid în play-off, dar pentru asta trebuie să acumulăm punctele pierdute în prima parte a campionatului. Dacă facem asta, vom fi în play-off”, a mai spus Viorel Moldovan.